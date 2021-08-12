https://ria.ru/20210812/bertone-1745482426.html

На ВДНХ открылась выставка итальянских ретро-автомобилей Нуччо Бертоне

На ВДНХ открылась выставка итальянских ретро-автомобилей Нуччо Бертоне - РИА Новости, 12.08.2021

На ВДНХ открылась выставка итальянских ретро-автомобилей Нуччо Бертоне

В Музея-гаража ФСО, расположенном в павильоне номер 53 на ВДНХ, открылась выставка под называнием "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне",... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:40

2021-08-12T15:40

2021-08-12T22:00

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Музея-гаража ФСО, расположенном в павильоне номер 53 на ВДНХ, открылась выставка под называнием "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Экспозиция посвящена кузовному ателье Bertone — законодателю стиля в XX веке.В Москву из Италии привезли восемь машин купе, произведенных в период с 1950-х по 2010-е годы, и один мотороллер — его на время передала дочь маэстро Бертоне. Почти все модели, представленные на ВДНХ, на ходу. Среди наиболее интересных моделей — футуристический концепт-кар Nuccio, созданный к столетию Bertone и представленный на женевском автосалоне 2012 года.Самый ранний автомобиль — изящный BertoneAlfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года. Над этой машиной работали Марио Боано и Франко Скальоне. В дальнейшем она определила дизайн купе в годы экономического возрождения Италии. На выставке также можно посмотреть на деревянный макет будущего автомобиля Mascherone (он представлен еще и в красном цвете — уже как серийный). "Благодаря этому экспонату мы можем определить, как создавался дизайн в докомпьютерную эпоху", — пояснил Илья Сорокин. Посетители увидят и Lamborghini Espada, созданную Гандини в 1968 году. Эта модель стала проводником новой для того времени идеи крупного и комфортного четырехместного купе. В камерную экспозицию также вошли скетчи, эскизы, фотографии и видео, предоставленные Государственным архивом Италии и историческим архивом Bertone. Например, наброски, сопровождавшие новые модели на презентациях, и проектные чертежи. Оценить итальянскую "автомобильную кухню" можно будет в течение месяца. Выставка на ВДНХ открыта с 12 августа по 12 сентября.

https://ria.ru/20210810/vystavka-1745195965.html

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италия, москва, вднх, выставки, новости культуры, россия, музеи