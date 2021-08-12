15:40 12.08.2021 (обновлено: 22:00 12.08.2021)
На ВДНХ открылась выставка итальянских ретро-автомобилей Нуччо Бертоне
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХЭкспонат выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" в Музее Гаража особого назначения ФСО России
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Музея-гаража ФСО, расположенном в павильоне номер 53 на ВДНХ, открылась выставка под называнием "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Экспозиция посвящена кузовному ателье Bertone — законодателю стиля в XX веке.
В Москву из Италии привезли восемь машин купе, произведенных в период с 1950-х по 2010-е годы, и один мотороллер — его на время передала дочь маэстро Бертоне. Почти все модели, представленные на ВДНХ, на ходу.
"Я до сих пор не верю, что это случилось. Это было безумно сложно", — рассказал галерист и куратор выставки Илья Сорокин.
Среди наиболее интересных моделей — футуристический концепт-кар Nuccio, созданный к столетию Bertone и представленный на женевском автосалоне 2012 года.
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХЭкспонаты выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" в Музее Гаража особого назначения ФСО России
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
Экспонаты выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" в Музее Гаража особого назначения ФСО России
"Он у нас стоит в самом центре и на него делается главный акцент, — отметил куратор.
Самый ранний автомобиль — изящный BertoneAlfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года. Над этой машиной работали Марио Боано и Франко Скальоне. В дальнейшем она определила дизайн купе в годы экономического возрождения Италии.
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХЭкспонат выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" в Музее Гаража особого назначения ФСО России
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
Экспонат выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" в Музее Гаража особого назначения ФСО России
На выставке также можно посмотреть на деревянный макет будущего автомобиля Mascherone (он представлен еще и в красном цвете — уже как серийный). "Благодаря этому экспонату мы можем определить, как создавался дизайн в докомпьютерную эпоху", — пояснил Илья Сорокин.
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХЭкспонаты выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" в Музее Гаража особого назначения ФСО России
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
Экспонаты выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" в Музее Гаража особого назначения ФСО России
Посетители увидят и Lamborghini Espada, созданную Гандини в 1968 году. Эта модель стала проводником новой для того времени идеи крупного и комфортного четырехместного купе.
В камерную экспозицию также вошли скетчи, эскизы, фотографии и видео, предоставленные Государственным архивом Италии и историческим архивом Bertone. Например, наброски, сопровождавшие новые модели на презентациях, и проектные чертежи.
"Эта не та выставка, куда надо приходить и фотографироваться с десятками и сотнями автомобилей. Это очень изысканное, "гурманское блюдо". Сюда приходят не за количеством", — добавил Илья Сорокин.
Оценить итальянскую "автомобильную кухню" можно будет в течение месяца. Выставка на ВДНХ открыта с 12 августа по 12 сентября.