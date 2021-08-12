https://ria.ru/20210812/benzin-1745491654.html

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд - РИА Новости, 12.08.2021

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:20

2021-08-12T15:20

2021-08-12T20:33

экономика

аи-95

александр новак

аи-92

спбмтсб

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в четверг на 0,8% и достигла своего нового рекорда в 58 031 рубль за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа - 57 947 рублей за тонну.Бензин Аи-95 торгуется близко к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в четверг цена марки выросла на 0,8% и составила 59 436 рублей за тонну.Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%. Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.

https://ria.ru/20210811/benzin-1745400912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/novak-1745169508.html

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экономика, аи-95, александр новак, аи-92, спбмтсб, цены на нефть, россия