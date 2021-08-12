https://ria.ru/20210812/benzin-1745491654.html
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд - РИА Новости, 12.08.2021
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:20
2021-08-12T15:20
2021-08-12T20:33
экономика
аи-95
александр новак
аи-92
спбмтсб
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1743005444_0:290:3004:1980_1920x0_80_0_0_c030266d31bfbb53e328832883c70b08.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в четверг на 0,8% и достигла своего нового рекорда в 58 031 рубль за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа - 57 947 рублей за тонну.Бензин Аи-95 торгуется близко к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в четверг цена марки выросла на 0,8% и составила 59 436 рублей за тонну.Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%. Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.
https://ria.ru/20210811/benzin-1745400912.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/novak-1745169508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1743005444_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_4e31bab8999f0a884943777ed7a3fb29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аи-95, александр новак, аи-92, спбмтсб, цены на нефть, россия
15:20 12.08.2021 (обновлено: 20:33 12.08.2021)
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну