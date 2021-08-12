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Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд - РИА Новости, 12.08.2021
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:20
2021-08-12T20:33
экономика
аи-95
александр новак
аи-92
спбмтсб
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в четверг на 0,8% и достигла своего нового рекорда в 58 031 рубль за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа - 57 947 рублей за тонну.Бензин Аи-95 торгуется близко к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в четверг цена марки выросла на 0,8% и составила 59 436 рублей за тонну.Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%. Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.
https://ria.ru/20210811/benzin-1745400912.html
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экономика, аи-95, александр новак, аи-92, спбмтсб, цены на нефть, россия
15:20 12.08.2021 (обновлено: 20:33 12.08.2021)
 
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаправщик на одной из автозаправочных станций
Заправщик на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в четверг на 0,8% и достигла своего нового рекорда в 58 031 рубль за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа - 57 947 рублей за тонну.
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Бензин Аи-95 торгуется близко к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в четверг цена марки выросла на 0,8% и составила 59 436 рублей за тонну.
Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%. Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.
Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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ЭкономикаАИ-95Александр НовакАИ-92СПбМТСБЦены на нефтьРоссия
 
 
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