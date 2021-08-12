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Двое сбежавших из ИВС в Истре признали вину
Двое сбежавших из ИВС в Истре признали вину - РИА Новости, 12.08.2021
Двое сбежавших из ИВС в Истре признали вину
Двое беглецов из Истры, пойманные в съемной квартире, признали вину в побеге из изолятора, видео длительностью 34 секунды опубликовано на YouTube-канале СК РФ. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:26
2021-08-12T13:26
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двое беглецов из Истры, пойманные в съемной квартире, признали вину в побеге из изолятора, видео длительностью 34 секунды опубликовано на YouTube-канале СК РФ.Ранее МВД России опубликовало видео, как оперативники задерживают в подмосковном Подольске двух сбежавших из ИВС в Истре и их возможных сообщников. На видео показано, как оперативники входят в квартиру в Подольске, где укрывались беглецы, а также подозреваемые в укрывательстве – мужчина и женщина."В данный момент за побег", - ответил один из беглецов на вопрос о причине задержания. Он добавил, что побег совершил из следственного изолятора, свою вину мужчина признал. Также сознался в побеге и второй из задержанных в Подольске мужчин.Первые два беглеца были пойманы в среду вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ – по информации МВД России, это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану.Третий беглец сегодня сдался полиции. Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Все сбежавшие – уроженцы Молдавии, отмечал источник РИА Новости.
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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
13:26 12.08.2021
 
Двое сбежавших из ИВС в Истре признали вину

СК опубликовал видео, где пойманные беглецы из ИВС в Истре дают признательные показания

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двое беглецов из Истры, пойманные в съемной квартире, признали вину в побеге из изолятора, видео длительностью 34 секунды опубликовано на YouTube-канале СК РФ.
Ранее МВД России опубликовало видео, как оперативники задерживают в подмосковном Подольске двух сбежавших из ИВС в Истре и их возможных сообщников. На видео показано, как оперативники входят в квартиру в Подольске, где укрывались беглецы, а также подозреваемые в укрывательстве – мужчина и женщина.
"В данный момент за побег", - ответил один из беглецов на вопрос о причине задержания. Он добавил, что побег совершил из следственного изолятора, свою вину мужчина признал. Также сознался в побеге и второй из задержанных в Подольске мужчин.
Первые два беглеца были пойманы в среду вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ – по информации МВД России, это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану.
Задержание заключенных, сбежавших из истринского изолятора
13:04
Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре
Третий беглец сегодня сдался полиции. Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Все сбежавшие – уроженцы Молдавии, отмечал источник РИА Новости.
 
ПроисшествияИстраСледственный комитет России (СК РФ)Владимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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