https://ria.ru/20210812/begletsy-1745471339.html

Двое сбежавших из ИВС в Истре признали вину

Двое сбежавших из ИВС в Истре признали вину - РИА Новости, 12.08.2021

Двое сбежавших из ИВС в Истре признали вину

Двое беглецов из Истры, пойманные в съемной квартире, признали вину в побеге из изолятора, видео длительностью 34 секунды опубликовано на YouTube-канале СК РФ. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:26

2021-08-12T13:26

2021-08-12T13:26

происшествия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двое беглецов из Истры, пойманные в съемной квартире, признали вину в побеге из изолятора, видео длительностью 34 секунды опубликовано на YouTube-канале СК РФ.Ранее МВД России опубликовало видео, как оперативники задерживают в подмосковном Подольске двух сбежавших из ИВС в Истре и их возможных сообщников. На видео показано, как оперативники входят в квартиру в Подольске, где укрывались беглецы, а также подозреваемые в укрывательстве – мужчина и женщина."В данный момент за побег", - ответил один из беглецов на вопрос о причине задержания. Он добавил, что побег совершил из следственного изолятора, свою вину мужчина признал. Также сознался в побеге и второй из задержанных в Подольске мужчин.Первые два беглеца были пойманы в среду вечером сотрудниками центрального аппарата МВД РФ во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и ФСБ – по информации МВД России, это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану.Третий беглец сегодня сдался полиции. Его личность официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена-"мясного короля" Владимира Маругова. Именно Мавриди – самый опасный из сбежавших.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Все сбежавшие – уроженцы Молдавии, отмечал источник РИА Новости.

https://ria.ru/20210812/zaderzhaniya-1745467704.html

истра

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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди