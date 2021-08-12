https://ria.ru/20210812/bayden-1745517452.html

Очередная оговорка Байдена возмутила американцев

Очередная оговорка Байдена возмутила американцев - РИА Новости, 12.08.2021

Очередная оговорка Байдена возмутила американцев

Очередная оговорка президента США Джо Байдена вызвала волну критики среди американцев. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:39

2021-08-12T17:39

2021-08-12T18:39

в мире

сша

мичиган

джо байден

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Очередная оговорка президента США Джо Байдена вызвала волну критики среди американцев.Во время онлайн-заседания, посвященного инфраструктурному законопроекту демократов, Байден не смог вспомнить имя губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и обратился к ней как к Дженнифер. При этом до этого он называл политика "Гретхен"."Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали", — сказал глава Белого дома. Видеозапись встречи опубликована на государственном YouTube-канале.На новостном сайте телеканала Fox News появился материал о "промахе" президента. Там уточняется, что Байден ранее сотрудничал с Уитмер и губернатор даже была близка к тому, чтобы стать помощником президента.Обозреватель газеты The Washington Post Мишелин Мейнард написала в Twitter, что неправильное имя лишь часть проблемы. По ее словам, к Уитмер следовало обращаться "губернатор" в знак уважения, а не называть ее по имени.Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20210804/dollary-1744359969.html

https://ria.ru/20210416/familiya-1728510235.html

сша

мичиган

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в мире, сша, мичиган, джо байден