17:39 12.08.2021 (обновлено: 18:39 12.08.2021)
Очередная оговорка Байдена возмутила американцев
Президент США Байден во время заседания ошибся в имени губернатора Мичигана Уитмер
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Очередная оговорка президента США Джо Байдена вызвала волну критики среди американцев.
Во время онлайн-заседания, посвященного инфраструктурному законопроекту демократов, Байден не смог вспомнить имя губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и обратился к ней как к Дженнифер. При этом до этого он называл политика "Гретхен".
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"Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали", — сказал глава Белого дома. Видеозапись встречи опубликована на государственном YouTube-канале.
На новостном сайте телеканала Fox News появился материал о "промахе" президента. Там уточняется, что Байден ранее сотрудничал с Уитмер и губернатор даже была близка к тому, чтобы стать помощником президента.
Обозреватель газеты The Washington Post Мишелин Мейнард написала в Twitter, что неправильное имя лишь часть проблемы. По ее словам, к Уитмер следовало обращаться "губернатор" в знак уважения, а не называть ее по имени.
Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
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