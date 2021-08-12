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Бастрыкин направил криминалистов в Воронеж, где взорвался автобус
Бастрыкин направил криминалистов в Воронеж, где взорвался автобус - РИА Новости, 12.08.2021
Бастрыкин направил криминалистов в Воронеж, где взорвался автобус
РИА Новости РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:23
2021-08-12T23:23
2021-08-12T23:23
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв автобуса в воронеже
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РИА НовостиГЛАВА СК РФ БАСТРЫКИН НАПРАВИЛ В ВОРОНЕЖ, ГДЕ ВЗОРВАЛСЯ АВТОБУС, КРИМИНАЛИСТОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ - СК
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже
Материал дополняется
Бастрыкин направил криминалистов в Воронеж, где взорвался автобус
Глава СК Бастрыкин направил следователей и криминалистов в Воронеж, где взорвался автобус