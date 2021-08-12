https://ria.ru/20210812/avtopark-1745504177.html
Медучреждения Липецкой области получат новый автопарк
Медучреждения Липецкой области получат новый автопарк - РИА Новости, 12.08.2021
Медучреждения Липецкой области получат новый автопарк
Более двух десятков новых автомобилей "Лада Ларгус" закупили власти Липецкой области для муниципальных больниц и поликлиник в рамках программы модернизации... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:46
2021-08-12T16:46
2021-08-12T16:46
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745505431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a2da3064a49426f8c99a651c830a4e6.jpg
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более двух десятков новых автомобилей "Лада Ларгус" закупили власти Липецкой области для муниципальных больниц и поликлиник в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, новый автотранспорт получат центральные больницы всех муниципалитетов Липецкой области. Машины будут использоваться для транспортировки пациентов в больницы и поликлиники региона, а также для посещения пациентов на дому. Кроме того, служебные автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдаленных сел и деревень. Средства на покупку автомобилей выделены на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов."Здравоохранение региона сейчас активно модернизируется. Мы внедряем бережливые технологии, обновляем оборудование, планируем строительство современных корпусов новых медицинских учреждений. Здоровье граждан – на первом месте", - прокомментировал Артамонов.Глава региона добавил, что до конца 2021 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в область поступят 33 автомобиля марки "ГАЗ Соболь", а также новое медоборудование. Планируется начать строительство поликлиники при городской детской больнице Липецка, детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине, стационарно-поликлинического корпуса в Добровской районе, отделений общей врачебной практики в Елецком и Липецком районах, фельдшерско-акушерских пунктов в Воловском, Данковском, Добровском и Хлевенском районах.
https://ria.ru/20210812/stroyka-1745500546.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745505431_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d82f57341050dfd123f2583dda22f2e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости
. Более двух десятков новых автомобилей "Лада Ларгус" закупили власти Липецкой области для муниципальных больниц и поликлиник в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По словам губернатора, новый автотранспорт получат центральные больницы всех муниципалитетов Липецкой области. Машины будут использоваться для транспортировки пациентов в больницы и поликлиники региона, а также для посещения пациентов на дому. Кроме того, служебные автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдаленных сел и деревень. Средства на покупку автомобилей выделены на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов.
"Здравоохранение региона сейчас активно модернизируется. Мы внедряем бережливые технологии, обновляем оборудование, планируем строительство современных корпусов новых медицинских учреждений. Здоровье граждан – на первом месте", - прокомментировал Артамонов.
Глава региона добавил, что до конца 2021 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в область поступят 33 автомобиля марки "ГАЗ Соболь", а также новое медоборудование. Планируется начать строительство поликлиники при городской детской больнице Липецка, детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине, стационарно-поликлинического корпуса в Добровской районе, отделений общей врачебной практики в Елецком и Липецком районах, фельдшерско-акушерских пунктов в Воловском, Данковском, Добровском и Хлевенском районах.