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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210812/avtopark-1745504177.html
Медучреждения Липецкой области получат новый автопарк
Медучреждения Липецкой области получат новый автопарк - РИА Новости, 12.08.2021
Медучреждения Липецкой области получат новый автопарк
Более двух десятков новых автомобилей "Лада Ларгус" закупили власти Липецкой области для муниципальных больниц и поликлиник в рамках программы модернизации... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:46
2021-08-12T16:46
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более двух десятков новых автомобилей "Лада Ларгус" закупили власти Липецкой области для муниципальных больниц и поликлиник в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, новый автотранспорт получат центральные больницы всех муниципалитетов Липецкой области. Машины будут использоваться для транспортировки пациентов в больницы и поликлиники региона, а также для посещения пациентов на дому. Кроме того, служебные автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдаленных сел и деревень. Средства на покупку автомобилей выделены на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов."Здравоохранение региона сейчас активно модернизируется. Мы внедряем бережливые технологии, обновляем оборудование, планируем строительство современных корпусов новых медицинских учреждений. Здоровье граждан – на первом месте", - прокомментировал Артамонов.Глава региона добавил, что до конца 2021 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в область поступят 33 автомобиля марки "ГАЗ Соболь", а также новое медоборудование. Планируется начать строительство поликлиники при городской детской больнице Липецка, детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине, стационарно-поликлинического корпуса в Добровской районе, отделений общей врачебной практики в Елецком и Липецком районах, фельдшерско-акушерских пунктов в Воловском, Данковском, Добровском и Хлевенском районах.
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липецк, игорь артамонов
16:46 12.08.2021
 

Медучреждения Липецкой области получат новый автопарк

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "Лада-Ларгус"
Автомобили Лада-Ларгус - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более двух десятков новых автомобилей "Лада Ларгус" закупили власти Липецкой области для муниципальных больниц и поликлиник в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, новый автотранспорт получат центральные больницы всех муниципалитетов Липецкой области. Машины будут использоваться для транспортировки пациентов в больницы и поликлиники региона, а также для посещения пациентов на дому. Кроме того, служебные автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдаленных сел и деревень. Средства на покупку автомобилей выделены на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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"Здравоохранение региона сейчас активно модернизируется. Мы внедряем бережливые технологии, обновляем оборудование, планируем строительство современных корпусов новых медицинских учреждений. Здоровье граждан – на первом месте", - прокомментировал Артамонов.
Глава региона добавил, что до конца 2021 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в область поступят 33 автомобиля марки "ГАЗ Соболь", а также новое медоборудование. Планируется начать строительство поликлиники при городской детской больнице Липецка, детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине, стационарно-поликлинического корпуса в Добровской районе, отделений общей врачебной практики в Елецком и Липецком районах, фельдшерско-акушерских пунктов в Воловском, Данковском, Добровском и Хлевенском районах.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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