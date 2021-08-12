https://ria.ru/20210812/avtobus-1745561091.html

Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже

Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2021

Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже

Момент взрыва автобуса в Воронеже, где пострадали 12 человек, появился на видео в соцсетях. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:50

2021-08-12T23:50

2021-08-12T23:52

происшествия

воронеж

воронежская область

взрыв автобуса в воронеже

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БРЯНСК, 12 авг – РИА Новости. Момент взрыва автобуса в Воронеже, где пострадали 12 человек, появился на видео в соцсетях.Видеозапись велась на видеорегистратор машины, стоявшей за взорвавшимся автобусом. На записи длиной чуть более одной минуты зафиксирована яркая огненная вспышка в стоящем на остановке автобусе номер 10 А, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша. В следующие секунды люди выходят из автобуса, горожане бегут к ним на помощь.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших.

https://ria.ru/20210812/voronezh-1745560612.html

воронеж

воронежская область

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2021

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Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-12T23:50 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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