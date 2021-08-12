https://ria.ru/20210812/avtobus-1745561091.html
Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже
Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2021
Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва автобуса в Воронеже, где пострадали 12 человек, появился на видео в соцсетях. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:50
2021-08-12T23:50
2021-08-12T23:52
происшествия
воронеж
воронежская область
взрыв автобуса в воронеже
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БРЯНСК, 12 авг – РИА Новости. Момент взрыва автобуса в Воронеже, где пострадали 12 человек, появился на видео в соцсетях.Видеозапись велась на видеорегистратор машины, стоявшей за взорвавшимся автобусом. На записи длиной чуть более одной минуты зафиксирована яркая огненная вспышка в стоящем на остановке автобусе номер 10 А, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша. В следующие секунды люди выходят из автобуса, горожане бегут к ним на помощь.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
2021-08-12T23:50
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происшествия, воронеж, воронежская область, взрыв автобуса в воронеже
23:50 12.08.2021 (обновлено: 23:52 12.08.2021)
Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже
Видеозапись взрыва автобуса в Воронеже появилась в соцсетях