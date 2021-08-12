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В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом
В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом - РИА Новости, 12.08.2021
В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом
Уголовное дело заведено по факту ЧП с автобусом в Воронеже, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:18
2021-08-12T23:18
2021-08-12T23:31
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту ЧП с автобусом в Воронеже, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших."Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате", - сказала Петренко.Она добавила, что по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены криминалисты Главного управления криминалистики и следователи центрального аппарата.
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже
23:18 12.08.2021 (обновлено: 23:31 12.08.2021)
В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом
В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом