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В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом

В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом - РИА Новости, 12.08.2021

В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ЧП с автобусом

Уголовное дело заведено по факту ЧП с автобусом в Воронеже, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:18

2021-08-12T23:18

2021-08-12T23:31

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту ЧП с автобусом в Воронеже, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших."Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате", - сказала Петренко.Она добавила, что по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены криминалисты Главного управления криминалистики и следователи центрального аппарата.

https://ria.ru/20210812/bastrykin-1745559169.html

воронеж

россия

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2021

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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже