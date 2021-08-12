https://ria.ru/20210812/avtobus-1745558182.html

Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности ЧП с автобусом

Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности ЧП с автобусом - РИА Новости, 12.08.2021

Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности ЧП с автобусом

В автобусе в Воронеже в момент взрыва находились 35 пассажиров, травмы получили 12, одной женщине ампутировали ноги, сообщил прокурор Ленинского района города... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:11

2021-08-12T23:11

2021-08-12T23:30

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В автобусе в Воронеже в момент взрыва находились 35 пассажиров, травмы получили 12, одной женщине ампутировали ноги, сообщил прокурор Ленинского района города Юрий Бурсов."В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров, все сидячие места были заняты. В результате происшествия травмы различной степени тяжести были причинены 12 пассажирам, из них два человека получили тяжкий вред здоровью, четверо - средней тяжести и шестеро человек - легкий вред здоровью", - сказал Бурсов в эфире телеканала "Россия 24"."Все находятся в медицинских учреждениях города Воронеж. Одной из женщин ампутировали ноги", - добавил он.

https://ria.ru/20210812/bastrykin-1745559169.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже