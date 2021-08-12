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Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности ЧП с автобусом
Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности ЧП с автобусом - РИА Новости, 12.08.2021
Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности ЧП с автобусом
В автобусе в Воронеже в момент взрыва находились 35 пассажиров, травмы получили 12, одной женщине ампутировали ноги, сообщил прокурор Ленинского района города... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:11
2021-08-12T23:11
2021-08-12T23:30
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В автобусе в Воронеже в момент взрыва находились 35 пассажиров, травмы получили 12, одной женщине ампутировали ноги, сообщил прокурор Ленинского района города Юрий Бурсов."В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров, все сидячие места были заняты. В результате происшествия травмы различной степени тяжести были причинены 12 пассажирам, из них два человека получили тяжкий вред здоровью, четверо - средней тяжести и шестеро человек - легкий вред здоровью", - сказал Бурсов в эфире телеканала "Россия 24"."Все находятся в медицинских учреждениях города Воронеж. Одной из женщин ампутировали ноги", - добавил он.
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже
23:11 12.08.2021 (обновлено: 23:30 12.08.2021)
Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности ЧП с автобусом
Прокуратура в Воронеже раскрыла подробности о пострадавших в ЧП с автобусом