https://ria.ru/20210812/avtobus-1745557290.html

Опубликовано видео с места взрыва автобуса в Воронеже

Опубликовано видео с места взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2021

Опубликовано видео с места взрыва автобуса в Воронеже

Очевидцы опубликовали кадры с места взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:05

2021-08-12T23:05

2021-08-12T23:07

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали кадры с места взрыва маршрутного автобуса в Воронеже.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате инцидента пострадали двенадцать человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, одной женщине оторвало ноги. Остальных пассажиров осматривают медики.Всего, по словам водителя, во взорвавшемся автобусе было около тридцати человек.ЧП произошло сегодня вечером близ торгового центра "Галерея Чижова". Автобус следовал по маршруту 10А.Предварительной причиной инцидента называют взрыв газового оборудования.Позже представитель перевозчика заявил в беседе с РИА Новости, что что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а ЧП произошло на остановке.

https://ria.ru/20210812/gusev-1745554893.html

https://ria.ru/20210812/avtobus-1745556557.html

воронеж

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2021

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T23:05 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже