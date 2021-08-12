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Прокуратура в Воронеже начала проверку после ЧП с автобусом
Прокуратура в Воронеже начала проверку после ЧП с автобусом - РИА Новости, 12.08.2021
Прокуратура в Воронеже начала проверку после ЧП с автобусом
Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту хлопка в маршрутном автобусе, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:59
2021-08-12T22:59
происшествия
воронеж
воронежская область
ленинский район
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту хлопка в маршрутном автобусе, говорится в сообщении ведомства.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ произошел хлопок. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших.Как сообщает прокуратура, с целью координации деятельности правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехали заместитель прокурора области Константин Кремнев, прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов."По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
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воронеж
воронежская область
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происшествия, воронеж, воронежская область, ленинский район, взрыв автобуса в воронеже
22:59 12.08.2021
 
Прокуратура в Воронеже начала проверку после ЧП с автобусом

Воронежская прокуратура начала проверку после ЧП с автобусом

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту хлопка в маршрутном автобусе, говорится в сообщении ведомства.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ произошел хлопок. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших.
Как сообщает прокуратура, с целью координации деятельности правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехали заместитель прокурора области Константин Кремнев, прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов.
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"По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьЛенинский районВзрыв автобуса в Воронеже
 
 
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