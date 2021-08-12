https://ria.ru/20210812/avtobus-1745556557.html

Прокуратура в Воронеже начала проверку после ЧП с автобусом

Прокуратура в Воронеже начала проверку после ЧП с автобусом - РИА Новости, 12.08.2021

Прокуратура в Воронеже начала проверку после ЧП с автобусом

Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту хлопка в маршрутном автобусе, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:59

2021-08-12T22:59

2021-08-12T22:59

происшествия

воронеж

воронежская область

ленинский район

взрыв автобуса в воронеже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту хлопка в маршрутном автобусе, говорится в сообщении ведомства.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ произошел хлопок. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших.Как сообщает прокуратура, с целью координации деятельности правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехали заместитель прокурора области Константин Кремнев, прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов."По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210812/avtobus-1745555336.html

воронеж

воронежская область

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, воронежская область, ленинский район, взрыв автобуса в воронеже