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Один пострадавший после ЧП в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии

Один пострадавший после ЧП в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.08.2021

Один пострадавший после ЧП в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии

Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после ЧП с автобусом в Воронеже, ещё двое - в состоянии средней тяжести, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:51

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2021-08-12T22:54

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после ЧП с автобусом в Воронеже, ещё двое - в состоянии средней тяжести, сообщает правительство региона в своих соцсетях.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших."Департамент здравоохранения Воронежской области сообщает об одном раненом в крайнем тяжелом состоянии, двух — средней тяжести. Состояние ещё троих уточняется. Пострадавшие находятся в больнице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210812/avtobus-1745555003.html

воронеж

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2021

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T22:51 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже