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Один пострадавший после ЧП в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии
Один пострадавший после ЧП в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.08.2021
Один пострадавший после ЧП в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии
Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после ЧП с автобусом в Воронеже, ещё двое - в состоянии средней тяжести, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:51
2021-08-12T22:51
2021-08-12T22:54
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после ЧП с автобусом в Воронеже, ещё двое - в состоянии средней тяжести, сообщает правительство региона в своих соцсетях.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших."Департамент здравоохранения Воронежской области сообщает об одном раненом в крайнем тяжелом состоянии, двух — средней тяжести. Состояние ещё троих уточняется. Пострадавшие находятся в больнице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T22:51
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже
22:51 12.08.2021 (обновлено: 22:54 12.08.2021)
Один пострадавший после ЧП в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии
Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва автобуса в Воронеже