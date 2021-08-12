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Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже
Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 12.08.2021
Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже
Предварительная причина ЧП с автобусом в Воронеже - взрыв газового оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:26
2021-08-12T22:26
2021-08-12T22:42
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предварительная причина ЧП с автобусом в Воронеже - взрыв газового оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как ранее сообщал представитель экстренных служб города, взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33, по меньшей мере 12 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии."Газовое оборудование взорвалось", - сказал собеседник агентства.
воронеж
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РИА Новости
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T22:26
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже, видео
Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предварительная причина ЧП с автобусом в Воронеже - взрыв газового оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
2021-08-12T22:26
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PT0M11S
22:26 12.08.2021 (обновлено: 22:42 12.08.2021)
Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже
Экстренные службы: ЧП с автобусом в Воронеже произошло из-за взрыва газового оборудования
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предварительная причина ЧП с автобусом в Воронеже - взрыв газового оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Как ранее сообщал представитель экстренных служб города, взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33, по меньшей мере 12 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.
"Газовое оборудование взорвалось", - сказал собеседник агентства.