https://ria.ru/20210812/avstraliya-1745458364.html

В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19

В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19

Австралийская столица Канберра присоединяется в четверг к числу районов "зеленого континента", где введены локдауны из-за опасений штамма "дельта" коронавируса... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:11

2021-08-12T12:11

2021-08-12T12:13

распространение коронавируса

в мире

сидней

австралия

канберра

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Австралийская столица Канберра присоединяется в четверг к числу районов "зеленого континента", где введены локдауны из-за опасений штамма "дельта" коронавируса COVID-19, согласно данным сайта правительственной информации Австралии.Локдаун введен из-за того, что в Канберре впервые выявлен первый за год случай коронавируса у молодого мужчины, который контактировал с другими людьми. Ограничения в столице будут действовать по меньшей мере неделю.Как сообщает телеканал 9News, жители австралийской столицы ринулись в супермаркеты скупать продукты и предметы первой необходимости, в том числе туалетную бумагу.Вместе с тем, власти сообщают, что покупки и спортивные разминки никто не отменял, они будут и впредь возможны, если люди не покидают районов своего проживания.Разрешена работа госслужащих, медицинских работников, сотрудников транспортных компаний, отелей и жизненно важных служб.Ходить в гости компанией более двух человек в Канберре запретили, влюбленными разрешено посещать друг друга. Все мероприятия или вечеринки на открытом воздухе запрещены.На улице обязательно полагается носить маски во время локдауна. Разрешается заниматься спортом детям младше 12 лет без масок, а также тем, у кого есть веские противопоказания.Школы останутся открытыми, но власти Канберры призывают по возможности оставлять детей дома. Причем удаленного обучения им не предоставляется. Высшее образование будет пока дистанционным.Детские сады будут открыты для детей, чьи родители не могут работать из дома.Тестирование на COVID-19 считается во время локдауна необязательным, если нет тесных контактов с инфицированными.Министр здравоохранения Австралийской столичной территории Рэчел Стивен-Смит заявила, что если нет симптомов заболевания, "не спешите делать тесты, оставайтесь дома, и это лучший способ защитить себя и общество". Локдауны также действуют и в других районах Австралии, в том числе в Сиднее и его пригородах, где с сегодняшнего дня ограничения распространились на новые районы.По данным властей Австралии, за минувшие сутки в стране выявлено 366 новых случаев COVID-19. Всего в стране вирус заразил 37 тысяч 372 человека, 944 скончались. В настоящее время в больницах находятся 439 человек с COVID-19.По опубликованным ранее сведениям правительства Австралии, ежегодно в стране с диагнозом "грипп" умирают в среднем 366 человек (от респираторных причин) и 1400 человек (от причин прочего характера), 218 тысяч человек попадают в больницы.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743733515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/pandemiya-1745391711.html

https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745370163.html

сидней

австралия

канберра

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в мире, сидней, австралия, канберра, коронавирус covid-19