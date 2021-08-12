https://ria.ru/20210812/avrora-1745523716.html

Российская операционная система "Аврора" стала доступна

Российская операционная система "Аврора" стала доступна - РИА Новости, 12.08.2021

Российская операционная система "Аврора" стала доступна

Для отечественной ОС "Аврора", предназначенной для смартфонов, открыт публичный бета-тест. Об этом сообщает компания-разработчик "Открытая мобильная платформа". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:08

2021-08-12T18:08

2021-08-12T18:08

наука

технологии

гаджеты

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Для отечественной ОС "Аврора", предназначенной для смартфонов, открыт публичный бета-тест. Об этом сообщает компания-разработчик "Открытая мобильная платформа".В программе тестирования может принять участие любой пользователь (главное — находиться в Москве), который успеет в ней зарегистрироваться. Каждому бета-тестеру на время выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года с новой версией ОС "Аврора".Помимо этой модели в тестировании участвует ряд мобильных устройств на "Аврора", список которых будет расширяться. Операционная система поставляется с предустановленным набором стандартного софта и возможностью установки приложений из магазина "Аврора Маркет".Операционная система "Аврора" пока используется для мобильной инфраструктуры крупных компаний и государственных организаций. Во время Всероссийской переписи населения будут использованы 360 тысяч мобильных устройств на этой платформе.

https://ria.ru/20210702/noutbuk-1739544203.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты