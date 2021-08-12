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Наука
https://ria.ru/20210812/avrora-1745523716.html
Российская операционная система "Аврора" стала доступна
Российская операционная система "Аврора" стала доступна - РИА Новости, 12.08.2021
Российская операционная система "Аврора" стала доступна
Для отечественной ОС "Аврора", предназначенной для смартфонов, открыт публичный бета-тест. Об этом сообщает компания-разработчик "Открытая мобильная платформа". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:08
2021-08-12T18:08
наука
технологии
гаджеты
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Для отечественной ОС "Аврора", предназначенной для смартфонов, открыт публичный бета-тест. Об этом сообщает компания-разработчик "Открытая мобильная платформа".В программе тестирования может принять участие любой пользователь (главное — находиться в Москве), который успеет в ней зарегистрироваться. Каждому бета-тестеру на время выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года с новой версией ОС "Аврора".Помимо этой модели в тестировании участвует ряд мобильных устройств на "Аврора", список которых будет расширяться. Операционная система поставляется с предустановленным набором стандартного софта и возможностью установки приложений из магазина "Аврора Маркет".Операционная система "Аврора" пока используется для мобильной инфраструктуры крупных компаний и государственных организаций. Во время Всероссийской переписи населения будут использованы 360 тысяч мобильных устройств на этой платформе.
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технологии, гаджеты
18:08 12.08.2021
 

Российская операционная система "Аврора" стала доступна

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница салона сотовой связи "Мегафон" в Москве
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Для отечественной ОС "Аврора", предназначенной для смартфонов, открыт публичный бета-тест. Об этом сообщает компания-разработчик "Открытая мобильная платформа".
В программе тестирования может принять участие любой пользователь (главное — находиться в Москве), который успеет в ней зарегистрироваться. Каждому бета-тестеру на время выдадут смартфон Inoi R7 образца 2017 года с новой версией ОС "Аврора".
Помимо этой модели в тестировании участвует ряд мобильных устройств на "Аврора", список которых будет расширяться. Операционная система поставляется с предустановленным набором стандартного софта и возможностью установки приложений из магазина "Аврора Маркет".
Операционная система "Аврора" пока используется для мобильной инфраструктуры крупных компаний и государственных организаций. Во время Всероссийской переписи населения будут использованы 360 тысяч мобильных устройств на этой платформе.
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