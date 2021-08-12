https://ria.ru/20210812/aviaperelet-1745308897.html

Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет

Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет - РИА Новости, 12.08.2021

Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, объяснили, почему они спешат быстрее зайти на борт лайнера и создают очереди, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T06:55

2021-08-12T06:55

2021-08-12T06:55

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, объяснили, почему они спешат быстрее зайти на борт лайнера и создают очереди, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1426 пользователей. Почти половина (46 процентов) из них утверждают, что никогда не стоят в ожидании посадки и заходят в самолет последними.Среди тех, кто готов стоять в очереди, почти треть (32 процента) респондентов делает это из-за скуки или нетерпения. Сидеть и ждать им просто надоедает, а так кажется, что вылет все ближе, отмечают туристы.Многие (28 процентов) боятся пропустить рейс. А четверть опрошенных хотят побыстрее попасть в салон, чтобы им хватило места для ручной клади на верхней полке.Каждый десятый признался, что просто следует за толпой. А пять процентов путешественников отметили, что стоят в очереди по привычке из советского прошлого.

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, пассажиры, перелеты, туризм, аэропорты, отдых в россии 2021 летом, туту.ру