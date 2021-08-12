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Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет
Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет - РИА Новости, 12.08.2021
Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, объяснили, почему они спешат быстрее зайти на борт лайнера и создают очереди, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T06:55
2021-08-12T06:55
2021-08-12T06:55
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, объяснили, почему они спешат быстрее зайти на борт лайнера и создают очереди, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1426 пользователей. Почти половина (46 процентов) из них утверждают, что никогда не стоят в ожидании посадки и заходят в самолет последними.Среди тех, кто готов стоять в очереди, почти треть (32 процента) респондентов делает это из-за скуки или нетерпения. Сидеть и ждать им просто надоедает, а так кажется, что вылет все ближе, отмечают туристы.Многие (28 процентов) боятся пропустить рейс. А четверть опрошенных хотят побыстрее попасть в салон, чтобы им хватило места для ручной клади на верхней полке.Каждый десятый признался, что просто следует за толпой. А пять процентов путешественников отметили, что стоят в очереди по привычке из советского прошлого.
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новости - туризм, пассажиры, перелеты, туризм, аэропорты, отдых в россии 2021 летом, туту.ру
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, объяснили, почему они спешат быстрее зайти на борт лайнера и создают очереди, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1426 пользователей. Почти половина (46 процентов) из них утверждают, что никогда не стоят в ожидании посадки и заходят в самолет последними.
Среди тех, кто готов стоять в очереди, почти треть (32 процента) респондентов делает это из-за скуки или нетерпения. Сидеть и ждать им просто надоедает, а так кажется, что вылет все ближе, отмечают туристы.
Многие (28 процентов) боятся пропустить рейс. А четверть опрошенных хотят побыстрее попасть в салон, чтобы им хватило места для ручной клади на верхней полке.
Каждый десятый признался, что просто следует за толпой. А пять процентов путешественников отметили, что стоят в очереди по привычке из советского прошлого.