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Онищенко оценил идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Онищенко оценил идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года - РИА Новости, 12.08.2021
Онищенко оценил идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Инициатива Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, заслуживает всяческой поддержки, так как до этого возраста организм еще не РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:35
2021-08-12T13:35
общество
геннадий онищенко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Инициатива Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, заслуживает всяческой поддержки, так как до этого возраста организм еще не сформирован до конца и он более подвержен алкогольной, наркотической или табачной зависимостям, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко.Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В соответствии с проектом, министерство предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Министерство направило письмо с просьбой согласовать его участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине". Сейчас алкоголь продается гражданам, достигшим 18 лет."Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье. Как раз это (инициатива Минздрава) вклад в эти национальные цели", - рассказал Онищенко.По его словам, это предложение заслуживает всяческой поддержки, в которой оно будет сейчас особенно нуждаться. "Сейчас взовьется наша либеральная общественность и начнется очередная демагогия на тему прав человека. Но давайте мы оставим право на то, чтобы спиваться, на второе место и предпочтем право сохранить здоровье для себя и для будущих поколений", - подчеркнул парламентарий.Также Онищенко отметил, что возраст 21 год выбран не случайно, так как именно в этот момент полностью завершается развитие организма, формирование метаболических процессов, до этого человек более подвержен алкогольной, наркотической или табачной зависимостям.
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общество, геннадий онищенко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
13:35 12.08.2021
 
Онищенко оценил идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Депутат Госдумы Онищенко: идея о продаже крепкого алкоголя с 21 года заслуживает поддержки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Инициатива Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, заслуживает всяческой поддержки, так как до этого возраста организм еще не сформирован до конца и он более подвержен алкогольной, наркотической или табачной зависимостям, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В соответствии с проектом, министерство предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Министерство направило письмо с просьбой согласовать его участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине". Сейчас алкоголь продается гражданам, достигшим 18 лет.
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"Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье. Как раз это (инициатива Минздрава) вклад в эти национальные цели", - рассказал Онищенко.
По его словам, это предложение заслуживает всяческой поддержки, в которой оно будет сейчас особенно нуждаться. "Сейчас взовьется наша либеральная общественность и начнется очередная демагогия на тему прав человека. Но давайте мы оставим право на то, чтобы спиваться, на второе место и предпочтем право сохранить здоровье для себя и для будущих поколений", - подчеркнул парламентарий.
Также Онищенко отметил, что возраст 21 год выбран не случайно, так как именно в этот момент полностью завершается развитие организма, формирование метаболических процессов, до этого человек более подвержен алкогольной, наркотической или табачной зависимостям.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
09:01
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
 
ОбществоГеннадий ОнищенкоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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