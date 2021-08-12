https://ria.ru/20210812/alkogol-1745451824.html

В СПЧ оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

В СПЧ оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года - РИА Новости, 12.08.2021

В СПЧ оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Вопрос повышения возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года является дискуссионным, потому что, с одной стороны, молодому человеку в 18 лет уже доверяют... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:37

2021-08-12T11:37

2021-08-12T11:37

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

александр точенов

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вопрос повышения возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года является дискуссионным, потому что, с одной стороны, молодому человеку в 18 лет уже доверяют оружие в армии, а с другой стороны, хотят запретить в этом же возрасте покупать крепкие напитки, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В соответствии с проектом, министерство предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Министерство направило письмо с просьбой согласовать его участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине". Сейчас алкоголь продается гражданам, достигшим 18 лет."Вопрос, наверное, дискуссионный. С одной стороны, у нас в 18 лет людям доверяют оружие в армии, а с другой стороны, в этом же возрасте хотят ограничить возможность покупки крепкого алкоголя. Но в целом я бы прислушивался в этом вопросе именно мнения медицинского сообщества, так как алкоголь не только социальная проблема, повышающая уровень преступности, но и масштабная проблема здравоохранения", - подчеркнул Точенов, комментируя предложение Минздрава.По словам члена СПЧ, также непонятно, почему выбран возраст именно 21 год."Да, молодежь сейчас взрослеет позже, это мировая тенденция. Тогда почему не, например, 27 лет? Поэтому подобный вопрос нужно обсудить в полной мере, чтобы принять лучшее из возможных решений", - добавил он.

https://ria.ru/20210812/alkogol-1745426703.html

https://ria.ru/20210727/proekt-1743088399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр точенов