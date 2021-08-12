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СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя - РИА Новости, 12.08.2021
СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишут "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издательства документы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T04:48
2021-08-12T12:16
общество
алкоголь
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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В России планируют поднять возраст продажи алкоголя
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишут "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издательства документы.Как сообщает газета, в министерстве разработали поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". По данным издания, изменения касаются напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.Сейчас проект проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине­" и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение о внесении проекта в Госдуму, пишет газета.Как отмечается, в пояснительной записке Минздрав указывает на результаты медицинских исследований, согласно которым употребление алкоголя негативно сказывается на развитие головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года. Распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, подчеркнули специалисты Минздрава.Газета также напомнила, что с этой инициативой ведомство выступало еще в 2019 году. Однако тогда Минфин раскритиковал проект, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.
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общество, алкоголь, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
04:48 12.08.2021 (обновлено: 12:16 12.08.2021)
 
СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя

"Известия": Минздрав России подготовил проект о запрете продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года

© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.comВодка с хлебом и черной икрой
Водка с хлебом и черной икрой - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.com
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишут "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издательства документы.
Как сообщает газета, в министерстве разработали поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". По данным издания, изменения касаются напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.
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Как отмечается, в пояснительной записке Минздрав указывает на результаты медицинских исследований, согласно которым употребление алкоголя негативно сказывается на развитие головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года. Распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, подчеркнули специалисты Минздрава.
Газета также напомнила, что с этой инициативой ведомство выступало еще в 2019 году. Однако тогда Минфин раскритиковал проект, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.
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ОбществоАлкогольГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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