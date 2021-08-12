https://ria.ru/20210812/alkogol-1745419598.html

СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя

СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя - РИА Новости, 12.08.2021

СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя

Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишут "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издательства документы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T04:48

2021-08-12T04:48

2021-08-12T12:16

общество

алкоголь

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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В России планируют поднять возраст продажи алкоголя

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишут "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издательства документы.Как сообщает газета, в министерстве разработали поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". По данным издания, изменения касаются напитков с содержанием спирта более 16,5 процента.Сейчас проект проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине­" и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение о внесении проекта в Госдуму, пишет газета.Как отмечается, в пояснительной записке Минздрав указывает на результаты медицинских исследований, согласно которым употребление алкоголя негативно сказывается на развитие головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года. Распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, подчеркнули специалисты Минздрава.Газета также напомнила, что с этой инициативой ведомство выступало еще в 2019 году. Однако тогда Минфин раскритиковал проект, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.

https://ria.ru/20210727/proekt-1743088399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алкоголь, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)