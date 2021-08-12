https://ria.ru/20210812/afganistan-1745554553.html
Глава дипломатии ЕС призвал "Талибан"* немедленно вернуться к переговорам
Глава дипломатии ЕС призвал "Талибан"* немедленно вернуться к переговорам - РИА Новости, 12.08.2021
Глава дипломатии ЕС призвал "Талибан"* немедленно вернуться к переговорам
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал движение "Талибан"* немедленно остановить насилие в Афганистане и вернуться к полноценным переговорам с... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:34
2021-08-12T22:34
2021-08-12T22:34
в мире
афганистан
еврокомиссия
жозеп боррель
обострение ситуации в афганистане
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал движение "Талибан"* немедленно остановить насилие в Афганистане и вернуться к полноценным переговорам с правительством, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы Евросоюза."Военное наступление "Талибана"* противоречит обязательствам по поиску решения путем переговоров и мирному процессу в Дохе. ЕС осуждает усиливающееся нарушение международного гуманитарного права и прав человека, в особенности на территориях, контролируемых талибами. ЕС призывает "Талибан"* немедленно возобновить предметные переговоры и прекратить насилие", - указывается в документе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493125_17:0:2245:1671_1920x0_80_0_0_7b0705fbd5e138d4dffb16a8316b035e.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-12T22:34
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, еврокомиссия, жозеп боррель, обострение ситуации в афганистане
Глава дипломатии ЕС призвал "Талибан"* немедленно вернуться к переговорам
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал "Талибан"* немедленно вернуться к переговорам в Афганистане
БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
призвал движение "Талибан"* немедленно остановить насилие в Афганистане и вернуться к полноценным переговорам с правительством, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
"Военное наступление "Талибана"* противоречит обязательствам по поиску решения путем переговоров и мирному процессу в Дохе. ЕС осуждает усиливающееся нарушение международного гуманитарного права и прав человека, в особенности на территориях, контролируемых талибами. ЕС призывает "Талибан"* немедленно возобновить предметные переговоры и прекратить насилие", - указывается в документе.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России