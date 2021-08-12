https://ria.ru/20210812/afganistan-1745525429.html

Афганистан призвал провести экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране

Афганистан призвал провести экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране - РИА Новости, 12.08.2021

Афганистан призвал провести экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране

Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране, назвав... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:18

2021-08-12T18:18

2021-08-12T18:18

в мире

афганистан

абдулла абдулла

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране, назвав ситуацию критической, сообщает телеканал 1TV.Глава афганского совета также подчеркнул в ходе региональной конференции в столице Катара Дохе, что достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, афганистан, абдулла абдулла, обострение ситуации в афганистане