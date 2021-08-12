https://ria.ru/20210812/afganistan-1745518784.html
В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей
В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2021
В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей
Более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли, еще 70 были ранены за последние сутки в столкновениях в Афганистане, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:40
2021-08-12T17:40
2021-08-12T17:40
в мире
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли, еще 70 были ранены за последние сутки в столкновениях в Афганистане, сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на правительственные данные.Отмечается, что министерство внутренних дел обвиняет в жертвах боевиков движения "Талибан"*, однако они отрицают данные утверждения.По данным центральной больницы, только в Кандагаре за ночь погибли двое гражданских лиц и были ранены еще 47. В свою очередь в Герате погибли трое и около 20 получили ранения.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/afganistan-1745330680.html
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в мире, обострение ситуации в афганистане
В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей
В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей, еще 70 ранены
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли, еще 70 были ранены за последние сутки в столкновениях в Афганистане, сообщает местный телеканал Ariana News
со ссылкой на правительственные данные.
Отмечается, что министерство внутренних дел обвиняет в жертвах боевиков движения "Талибан"*, однако они отрицают данные утверждения.
По данным центральной больницы, только в Кандагаре за ночь погибли двое гражданских лиц и были ранены еще 47. В свою очередь в Герате погибли трое и около 20 получили ранения.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России