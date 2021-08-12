https://ria.ru/20210812/afganistan-1745518784.html

В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей

В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2021

В Афганистане за последние сутки погибли более 20 мирных жителей

Более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли, еще 70 были ранены за последние сутки в столкновениях в Афганистане, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:40

2021-08-12T17:40

2021-08-12T17:40

в мире

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744499911_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_a396688bc6f44a72a306a7b2e265f09a.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли, еще 70 были ранены за последние сутки в столкновениях в Афганистане, сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на правительственные данные.Отмечается, что министерство внутренних дел обвиняет в жертвах боевиков движения "Талибан"*, однако они отрицают данные утверждения.По данным центральной больницы, только в Кандагаре за ночь погибли двое гражданских лиц и были ранены еще 47. В свою очередь в Герате погибли трое и около 20 получили ранения.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/afganistan-1745330680.html

https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, обострение ситуации в афганистане