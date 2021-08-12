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Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот
Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот - РИА Новости, 12.08.2021
Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот
Радикальное движение "Талибан"* захватило большинство районов города Таринкот — административного центра провинции Урузган на юге Афганистана, сообщил РИА... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T07:38
2021-08-12T09:25
в мире
москва
кундуз (провинция)
кабул
россия
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 12 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило большинство районов города Таринкот — административного центра провинции Урузган на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник в городе.По его словам, эти территории сдались талибам без сопротивления. Cейчас идут бои за контроль над штабом местной полиции, добавил собеседник агентства.Он также рассказал, что минувшей ночью правительственные силы освободили крупный район в двух километрах от Таринкота.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Так, согласно их заявлениям, с конца прошлой недели они захватили административные центры девяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Официальный Кабул опроверг сообщения о потере контроля над Кундузом.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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москва
кундуз (провинция)
кабул
россия
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, москва, кундуз (провинция), кабул, россия, обострение ситуации в афганистане
07:38 12.08.2021 (обновлено: 09:25 12.08.2021)
 
Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот

Источник: талибы захватили большинство районов города Таринкот в афганской провинции Урузган

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 12 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило большинство районов города Таринкот — административного центра провинции Урузган на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник в городе.
По его словам, эти территории сдались талибам без сопротивления. Cейчас идут бои за контроль над штабом местной полиции, добавил собеседник агентства.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
00:53
Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане
Он также рассказал, что минувшей ночью правительственные силы освободили крупный район в двух километрах от Таринкота.
В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Так, согласно их заявлениям, с конца прошлой недели они захватили административные центры девяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Официальный Кабул опроверг сообщения о потере контроля над Кундузом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреМоскваКундуз (провинция)КабулРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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