https://ria.ru/20210812/afganistan-1745423271.html

Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот

Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот - РИА Новости, 12.08.2021

Источник: талибы без сопротивления захватили районы города Таринкот

Радикальное движение "Талибан"* захватило большинство районов города Таринкот — административного центра провинции Урузган на юге Афганистана, сообщил РИА... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T07:38

2021-08-12T07:38

2021-08-12T09:25

в мире

москва

кундуз (провинция)

кабул

россия

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_80ce03eadcd946424d7fc2c6bdc0beb9.jpg

КАБУЛ, 12 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило большинство районов города Таринкот — административного центра провинции Урузган на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник в городе.По его словам, эти территории сдались талибам без сопротивления. Cейчас идут бои за контроль над штабом местной полиции, добавил собеседник агентства.Он также рассказал, что минувшей ночью правительственные силы освободили крупный район в двух километрах от Таринкота.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Так, согласно их заявлениям, с конца прошлой недели они захватили административные центры девяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Официальный Кабул опроверг сообщения о потере контроля над Кундузом.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210812/taliby-1745413742.html

москва

кундуз (провинция)

кабул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-12T07:38 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, кундуз (провинция), кабул, россия, обострение ситуации в афганистане