https://ria.ru/20210811/zakonnost-1745315825.html
ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"
ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина" - РИА Новости, 11.08.2021
ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:02
2021-08-11T12:02
2021-08-11T15:34
россия
политика
в мире
европейский суд по правам человека (еспч)
кпрф
выборы в государственную думу
совхоз имени ленина
павел грудинин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597546279_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_c6eafb94a833f87ab971a968b85d3faf.jpg
ЦЮРИХ, 11 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, следует из данных, опубликованных на сайте ЕСПЧ.Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу самого Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина.ЕСПЧ также признал неприемлемой жалобу исполнительного директора Совхоза имени Ленина Александра Федорова на это же решение Видновского городского суда.Обе жалобы были поданы летом прошлого года, их рассмотрение окончено.
https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597546279_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_876e9608d41ea4f357febd2eebea4f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, в мире, европейский суд по правам человека (еспч), кпрф, выборы в государственную думу, совхоз имени ленина, павел грудинин
12:02 11.08.2021 (обновлено: 15:34 11.08.2021)
ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"
ЕСПЧ подтвердил законность принятых российскими судами решений по "делу Грудинина"