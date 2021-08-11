https://ria.ru/20210811/zakonnost-1745315825.html

ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"

ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина" - РИА Новости, 11.08.2021

ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:02

2021-08-11T12:02

2021-08-11T15:34

россия

политика

в мире

европейский суд по правам человека (еспч)

кпрф

выборы в государственную думу

совхоз имени ленина

павел грудинин

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ЦЮРИХ, 11 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, следует из данных, опубликованных на сайте ЕСПЧ.Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу самого Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина.ЕСПЧ также признал неприемлемой жалобу исполнительного директора Совхоза имени Ленина Александра Федорова на это же решение Видновского городского суда.Обе жалобы были поданы летом прошлого года, их рассмотрение окончено.

https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html

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россия, политика, в мире, европейский суд по правам человека (еспч), кпрф, выборы в государственную думу, совхоз имени ленина, павел грудинин