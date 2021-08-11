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Талибы заявили о захвате аэропортов в Шибергане и Фарахе

Талибы заявили о захвате аэропортов в Шибергане и Фарахе - РИА Новости, 11.08.2021

Талибы заявили о захвате аэропортов в Шибергане и Фарахе

Представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о взятии талибами аэропортов в городах Шиберган и Фарах, которые правительственные... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:10

2021-08-11T18:10

2021-08-11T20:00

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обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о взятии талибами аэропортов в городах Шиберган и Фарах, которые правительственные войска Афганистана ранее отбили у радикалов.На прошлой неделе "Талибан"* заявил о взятии города Шиберган, столицы провинции Джаузджан. Через несколько часов афганские военные вернули контроль над городом. О захвате Фараха сообщалось во вторник, а в среду правительственные силы Афганистана вернули над ним контроль."Совсем недавно был завоеван аэропорт Шибергана. Враг понес тяжелые потери и бежал <…> также был захвачен аэропорт Фараха", — говорится в публикациях Муджахеда в твиттере.По заявлению организации, десятки афганских военных после захвата аэропортов покинули свои посты и присоединились к движению.В республике идет противостояние правительственных сил и талибов, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны."Талибан"* 6 августа заявил о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а затем — что боевики заняли административные центры еще восьми из 34 регионов, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль талибов может означать перелом в развитии ситуации в республике. При этом афганские власти опровергли информацию о потере контроля над городом.Десятого августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри — главный город провинции Баглан. Он расположен на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший населенный пункт на севере страны. Примерно в сотне километров к югу от Пули-Хумри находится построенный советскими специалистами тоннель Саланг, который расположен в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

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кундуз (провинция)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-11T18:10 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, афганистан, кундуз (провинция), фарах (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане