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YouTube анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних пользователей
YouTube анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних пользователей - РИА Новости, 11.08.2021
YouTube анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних пользователей
Видеохостинг YouTube анонсировал введение дополнительных мер для защиты пользователей младше 18 лет, сообщила компания в своем блоге. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:38
2021-08-11T14:38
общество
технологии
youtube
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Видеохостинг YouTube анонсировал введение дополнительных мер для защиты пользователей младше 18 лет, сообщила компания в своем блоге."На протяжении многих лет мы инвестировали в решения для защиты детей и семей, например, запустили специальные детские приложения, внедрили новые способы обработки данных для детского контента, предоставили больше соответствующих возрасту возможностей... Сегодня мы представляем дополнительные меры защиты для людей младше 18 лет на платформе YouTube и в приложении YouTube Kids", - говорится в сообщении.Компания сообщила, что в ближайшие недели начнет постепенно настраивать специальную опцию, доступную для пользователей 13-17 лет – доступ к видео, которые загружают несовершеннолетние, будет по умолчанию ограничен. Просмотр контента будет доступен только авторам роликов, а также выбранным ими юзерам.Кроме того, видеохостинг введет напоминания, информирующие подростков о необходимости делать перерывы, а также вовремя отходить ко сну. Для данной категории пользователей в том числе будет отключена функция автоматического воспроизведения последующих видео. В приложении YouTube Kids автовоспроизведение также будет отключено по умолчанию.В детском приложении компания уберет чрезмерно коммерческий контент, например, такие ролики, которые призывают детей тратить деньги на приобретение чего-либо. В том случае, если видео содержит рекламу, видеохостинг разместит для подростков дисклеймер, содержащий дополнительную информацию о размещении платных продуктов.
https://ria.ru/20210802/youtube-1744051253.html
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общество, технологии, youtube
14:38 11.08.2021
 
YouTube анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних пользователей

Видеохостинг YouTube анонсировал введение дополнительных мер для защиты пользователей младше 18 лет

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Видеохостинг YouTube анонсировал введение дополнительных мер для защиты пользователей младше 18 лет, сообщила компания в своем блоге.
"На протяжении многих лет мы инвестировали в решения для защиты детей и семей, например, запустили специальные детские приложения, внедрили новые способы обработки данных для детского контента, предоставили больше соответствующих возрасту возможностей... Сегодня мы представляем дополнительные меры защиты для людей младше 18 лет на платформе YouTube и в приложении YouTube Kids", - говорится в сообщении.
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2 августа, 18:10Наука
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Компания сообщила, что в ближайшие недели начнет постепенно настраивать специальную опцию, доступную для пользователей 13-17 лет – доступ к видео, которые загружают несовершеннолетние, будет по умолчанию ограничен. Просмотр контента будет доступен только авторам роликов, а также выбранным ими юзерам.
Кроме того, видеохостинг введет напоминания, информирующие подростков о необходимости делать перерывы, а также вовремя отходить ко сну. Для данной категории пользователей в том числе будет отключена функция автоматического воспроизведения последующих видео. В приложении YouTube Kids автовоспроизведение также будет отключено по умолчанию.
В детском приложении компания уберет чрезмерно коммерческий контент, например, такие ролики, которые призывают детей тратить деньги на приобретение чего-либо. В том случае, если видео содержит рекламу, видеохостинг разместит для подростков дисклеймер, содержащий дополнительную информацию о размещении платных продуктов.
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