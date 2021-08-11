https://ria.ru/20210811/youtube-1745340563.html

YouTube анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних пользователей

YouTube анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних пользователей - РИА Новости, 11.08.2021

YouTube анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних пользователей

Видеохостинг YouTube анонсировал введение дополнительных мер для защиты пользователей младше 18 лет, сообщила компания в своем блоге. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:38

2021-08-11T14:38

2021-08-11T14:38

общество

технологии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Видеохостинг YouTube анонсировал введение дополнительных мер для защиты пользователей младше 18 лет, сообщила компания в своем блоге."На протяжении многих лет мы инвестировали в решения для защиты детей и семей, например, запустили специальные детские приложения, внедрили новые способы обработки данных для детского контента, предоставили больше соответствующих возрасту возможностей... Сегодня мы представляем дополнительные меры защиты для людей младше 18 лет на платформе YouTube и в приложении YouTube Kids", - говорится в сообщении.Компания сообщила, что в ближайшие недели начнет постепенно настраивать специальную опцию, доступную для пользователей 13-17 лет – доступ к видео, которые загружают несовершеннолетние, будет по умолчанию ограничен. Просмотр контента будет доступен только авторам роликов, а также выбранным ими юзерам.Кроме того, видеохостинг введет напоминания, информирующие подростков о необходимости делать перерывы, а также вовремя отходить ко сну. Для данной категории пользователей в том числе будет отключена функция автоматического воспроизведения последующих видео. В приложении YouTube Kids автовоспроизведение также будет отключено по умолчанию.В детском приложении компания уберет чрезмерно коммерческий контент, например, такие ролики, которые призывают детей тратить деньги на приобретение чего-либо. В том случае, если видео содержит рекламу, видеохостинг разместит для подростков дисклеймер, содержащий дополнительную информацию о размещении платных продуктов.

https://ria.ru/20210802/youtube-1744051253.html

https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, youtube