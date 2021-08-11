Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745327322.html
Ученые оценили опасность выявленного в США йота-штамма коронавируса
Ученые оценили опасность выявленного в США йота-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021
Ученые оценили опасность выявленного в США йота-штамма коронавируса
Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, увеличивает смертность среди пожилых пациентов с COVID-19, установили специалисты департамента... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:25
2021-08-11T13:28
распространение коронавируса
сша
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
вадим покровский
россия
коронавирус covid-19
евгений тимаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, увеличивает смертность среди пожилых пациентов с COVID-19, установили специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.Штамм B.1.526, который обозначили греческой буквой йота, впервые зафиксировали в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. По мнению ученых, он доминировал в городе до марта, но затем его распространенность постепенно снизилась с появлением более заразного варианта B.1.1.7 (альфа).Авторы исследования проанализировали данные, собранные за это время, и построили математическую модель для определения скорости передачи нового штамма, его способности к уклонению от иммунитета и летальности.Как выяснилось, йота-вариант передается на 15-25 процентов быстрее других вариантов коронавируса и увеличивает риск летального исхода: на 46 процентов у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82 процента — в группе от 65 до 74 лет и на 62 процента — у людей старше 75 лет.Исследователи отмечают, что такие штаммы, как йота, могут распространяться за несколько недель до обнаружения. К тому же они обладают некоторой способностью ускользать от иммунного ответа — например, могут быть устойчивы к терапевтическим антителам.Эти характеристики штамма могут свести на нет предыдущие медицинские достижения и увеличить коэффициент смертности от COVID-19, подчеркивают авторы исследования. По их мнению, решающее значение в борьбе с пандемией приобретают своевременная подготовка и тщательный мониторинг вариантов коронавируса, их эпидемиологических характеристик и тяжести заболевания."Вирусу не выгодно убивать человека"Публикацию американских ученых прокомментировал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что более смертоносные штаммы вирусов обычно не могут вытеснить те, что лучше передаются.Специалист пояснил, что надо проанализировать эпидемиологию нового штамма, и тогда станет понятно, способен ли он вытеснить наиболее заразный на сегодня штамм дельта."По факту ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живет в организме человека, во внешней среде ему не выжить", — добавил Тимаков. "Увеличивается риск, а не летальность"Доктор медицинских наук Вадим Покровский, со своей стороны, отметил, что авторы первых публикаций о той или иной инфекции обычно завышают показатели летальности. "Это происходит, поскольку обращают на себя внимание только тяжелобольные, а легкие формы (болезни. — Прим. ред.) никто не замечает", — объяснил он в эфире радио Sputnik. Кроме того, подчеркнул собеседник радио, в исследовании американских специалистов говорится об увеличении рисков, а не о зафиксированных показателях летальности. В России доминирует дельтаПомимо США, йота-вариант обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила его в список штаммов, "представляющих интерес". При этом в список "вызывающих озабоченность" входят четыре другие варианта: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).В новосибирском центре "Вектор" отметили, что в России пока не зарегистрированы случаи заражения йота-штаммом и предпосылок для его широкого распространению в стране нет."Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант дельта вытесняет другие варианты из циркуляции", — заявили специалисты.В "Векторе" также обратили внимание на то, что в американском исследовании говорится о повышении риска летальности в возрастной группе от 65 до 74 лет не до 82 процентов, а на 82 процента — то есть в 1,8 раза. Причем этот вывод сделан на основе моделирования и может расходиться с реальными значениями, добавили российские специалисты.
https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744881208.html
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983078.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вадим покровский, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков
13:25 11.08.2021 (обновлено: 13:28 11.08.2021)
 
Ученые оценили опасность выявленного в США йота-штамма коронавируса

Ученые оценили опасность йота-штамма коронавируса, повышающего риск летального исхода на 82%

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, увеличивает смертность среди пожилых пациентов с COVID-19, установили специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.
Штамм B.1.526, который обозначили греческой буквой йота, впервые зафиксировали в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. По мнению ученых, он доминировал в городе до марта, но затем его распространенность постепенно снизилась с появлением более заразного варианта B.1.1.7 (альфа).
Авторы исследования проанализировали данные, собранные за это время, и построили математическую модель для определения скорости передачи нового штамма, его способности к уклонению от иммунитета и летальности.
Как выяснилось, йота-вариант передается на 15-25 процентов быстрее других вариантов коронавируса и увеличивает риск летального исхода: на 46 процентов у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82 процента — в группе от 65 до 74 лет и на 62 процента — у людей старше 75 лет.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 23:59Распространение коронавируса
Новым штаммам коронавируса хотят дать названия созвездий
Исследователи отмечают, что такие штаммы, как йота, могут распространяться за несколько недель до обнаружения. К тому же они обладают некоторой способностью ускользать от иммунного ответа — например, могут быть устойчивы к терапевтическим антителам.
Эти характеристики штамма могут свести на нет предыдущие медицинские достижения и увеличить коэффициент смертности от COVID-19, подчеркивают авторы исследования. По их мнению, решающее значение в борьбе с пандемией приобретают своевременная подготовка и тщательный мониторинг вариантов коронавируса, их эпидемиологических характеристик и тяжести заболевания.

"Вирусу не выгодно убивать человека"

Публикацию американских ученых прокомментировал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что более смертоносные штаммы вирусов обычно не могут вытеснить те, что лучше передаются.
"В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными", — сказал он РИА Новости.
Специалист пояснил, что надо проанализировать эпидемиологию нового штамма, и тогда станет понятно, способен ли он вытеснить наиболее заразный на сегодня штамм дельта.
"По факту ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живет в организме человека, во внешней среде ему не выжить", — добавил Тимаков.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 09:19Распространение коронавируса
Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составила 83%

"Увеличивается риск, а не летальность"

Доктор медицинских наук Вадим Покровский, со своей стороны, отметил, что авторы первых публикаций о той или иной инфекции обычно завышают показатели летальности.
"Это происходит, поскольку обращают на себя внимание только тяжелобольные, а легкие формы (болезни. — Прим. ред.) никто не замечает", — объяснил он в эфире радио Sputnik.
Кроме того, подчеркнул собеседник радио, в исследовании американских специалистов говорится об увеличении рисков, а не о зафиксированных показателях летальности.

"Увеличивается риск у пожилых на 82 процента, а не летальность увеличивается до 82 процентов. Просто этот штамм более опасен для пожилых людей", — уточнил он.

Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 17:26Распространение коронавируса
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса

В России доминирует дельта

Помимо США, йота-вариант обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила его в список штаммов, "представляющих интерес". При этом в список "вызывающих озабоченность" входят четыре другие варианта: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
В новосибирском центре "Вектор" отметили, что в России пока не зарегистрированы случаи заражения йота-штаммом и предпосылок для его широкого распространению в стране нет.
"Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант дельта вытесняет другие варианты из циркуляции", — заявили специалисты.
В "Векторе" также обратили внимание на то, что в американском исследовании говорится о повышении риска летальности в возрастной группе от 65 до 74 лет не до 82 процентов, а на 82 процента — то есть в 1,8 раза. Причем этот вывод сделан на основе моделирования и может расходиться с реальными значениями, добавили российские специалисты.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 06:54Распространение коронавируса
Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса
 
Распространение коронавирусаСШАГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Вадим ПокровскийРоссияКоронавирус COVID-19Евгений Тимаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
07:28Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
Лента новостейМолния