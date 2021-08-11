https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745327322.html

Ученые оценили опасность выявленного в США йота-штамма коронавируса

Ученые оценили опасность выявленного в США йота-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021

Ученые оценили опасность выявленного в США йота-штамма коронавируса

Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, увеличивает смертность среди пожилых пациентов с COVID-19, установили специалисты департамента... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:25

2021-08-11T13:25

2021-08-11T13:28

распространение коронавируса

сша

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

вадим покровский

россия

коронавирус covid-19

евгений тимаков

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Йота-штамм коронавируса, который выявили в Нью-Йорке, увеличивает смертность среди пожилых пациентов с COVID-19, установили специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.Штамм B.1.526, который обозначили греческой буквой йота, впервые зафиксировали в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. По мнению ученых, он доминировал в городе до марта, но затем его распространенность постепенно снизилась с появлением более заразного варианта B.1.1.7 (альфа).Авторы исследования проанализировали данные, собранные за это время, и построили математическую модель для определения скорости передачи нового штамма, его способности к уклонению от иммунитета и летальности.Как выяснилось, йота-вариант передается на 15-25 процентов быстрее других вариантов коронавируса и увеличивает риск летального исхода: на 46 процентов у пациентов в возрасте от 45 до 64 лет, на 82 процента — в группе от 65 до 74 лет и на 62 процента — у людей старше 75 лет.Исследователи отмечают, что такие штаммы, как йота, могут распространяться за несколько недель до обнаружения. К тому же они обладают некоторой способностью ускользать от иммунного ответа — например, могут быть устойчивы к терапевтическим антителам.Эти характеристики штамма могут свести на нет предыдущие медицинские достижения и увеличить коэффициент смертности от COVID-19, подчеркивают авторы исследования. По их мнению, решающее значение в борьбе с пандемией приобретают своевременная подготовка и тщательный мониторинг вариантов коронавируса, их эпидемиологических характеристик и тяжести заболевания."Вирусу не выгодно убивать человека"Публикацию американских ученых прокомментировал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что более смертоносные штаммы вирусов обычно не могут вытеснить те, что лучше передаются.Специалист пояснил, что надо проанализировать эпидемиологию нового штамма, и тогда станет понятно, способен ли он вытеснить наиболее заразный на сегодня штамм дельта."По факту ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живет в организме человека, во внешней среде ему не выжить", — добавил Тимаков. "Увеличивается риск, а не летальность"Доктор медицинских наук Вадим Покровский, со своей стороны, отметил, что авторы первых публикаций о той или иной инфекции обычно завышают показатели летальности. "Это происходит, поскольку обращают на себя внимание только тяжелобольные, а легкие формы (болезни. — Прим. ред.) никто не замечает", — объяснил он в эфире радио Sputnik. Кроме того, подчеркнул собеседник радио, в исследовании американских специалистов говорится об увеличении рисков, а не о зафиксированных показателях летальности. В России доминирует дельтаПомимо США, йота-вариант обнаружили еще в 27 странах. Всемирная организация здравоохранения включила его в список штаммов, "представляющих интерес". При этом в список "вызывающих озабоченность" входят четыре другие варианта: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).В новосибирском центре "Вектор" отметили, что в России пока не зарегистрированы случаи заражения йота-штаммом и предпосылок для его широкого распространению в стране нет."Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант дельта вытесняет другие варианты из циркуляции", — заявили специалисты.В "Векторе" также обратили внимание на то, что в американском исследовании говорится о повышении риска летальности в возрастной группе от 65 до 74 лет не до 82 процентов, а на 82 процента — то есть в 1,8 раза. Причем этот вывод сделан на основе моделирования и может расходиться с реальными значениями, добавили российские специалисты.

https://ria.ru/20210807/koronavirus-1744881208.html

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983078.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вадим покровский, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков