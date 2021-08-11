https://ria.ru/20210811/yama-1745395163.html
В Тульской области ребенок упал в канализационную яму
В Тульской области ребенок упал в канализационную яму - РИА Новости, 11.08.2021
В Тульской области ребенок упал в канализационную яму
Пятилетняя девочка упала в глубокую яму с канализационными стоками в Тульской области, но ей помогла выбраться мама, прокуратура выяснила, что безопасность... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:11
2021-08-11T20:11
2021-08-11T23:45
происшествия
тульская область
узловая
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пятилетняя девочка упала в глубокую яму с канализационными стоками в Тульской области, но ей помогла выбраться мама, прокуратура выяснила, что безопасность территории не обеспечил подрядчик, который подключал дом к водопроводу, сообщает областная прокуратура в ответ на запрос РИА Новости.В соцсетях появилось видео девочки в мокрой одежде, ее мама за кадром говорит, что ребенок упал в канализационную яму. На втором видео женщина держит длиную палку, выше ее ростом, и измеряет глубину ямы, куда ранее упала ее дочь, палка уходит под воду практически полностью. По мнению женщины, если бы ее не оказалось рядом, ее дочь бы утонула. Женщина показывает, что заполненная водой яма находится рядом с дорогой и населенным пунктом, но никак не ограждена, и утверждает, что беда может произойти с любым ребенком. По данным соцсетей, инцидент произошел в городе Узловая Тульской области.Прокуратура Тульской области информирует, что Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим."В настоящее время установлено, что подрядная организация не выполнила работы по подключению многоквартирных домов по улице Андреева города Узловая к новому водопроводу, предусмотренные муниципальным контрактом. Также подрядная организация не обеспечила безопасность при проведении работ, оставила вырытый котлован", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство уточняет, что после получения всей необходимой документации, опроса сторон контракта будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Областная прокуратура предоставила РИА Новости видео с места происшествия, сейчас там нет воды. "В настоящий момент воду откачали", - пояснила представитель ведомства.Также проверку инцидента проводит СУСК России по Тульской области. По данным следственного управления, ребенок провалился в канализационный люк на месте, где ведутся коммунальные работы, яма не была огорожена, ее размыло водой. Глубина ямы достигает почти двух метров, уточнило СУСК.
https://ria.ru/20210811/velosiped-1745312365.html
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происшествия, тульская область, узловая, россия
20:11 11.08.2021 (обновлено: 23:45 11.08.2021)
В Тульской области ребенок упал в канализационную яму
В Тульской области пятилетняя девочка провалилась в глубокую яму с канализационными стоками
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг – РИА Новости.
Пятилетняя девочка упала в глубокую яму с канализационными стоками в Тульской области
, но ей помогла выбраться мама, прокуратура выяснила, что безопасность территории не обеспечил подрядчик, который подключал дом к водопроводу, сообщает областная прокуратура в ответ на запрос РИА Новости.
В соцсетях появилось видео девочки в мокрой одежде, ее мама за кадром говорит, что ребенок упал в канализационную яму. На втором видео женщина держит длиную палку, выше ее ростом, и измеряет глубину ямы, куда ранее упала ее дочь, палка уходит под воду практически полностью. По мнению женщины, если бы ее не оказалось рядом, ее дочь бы утонула. Женщина показывает, что заполненная водой яма находится рядом с дорогой и населенным пунктом, но никак не ограждена, и утверждает, что беда может произойти с любым ребенком. По данным соцсетей, инцидент произошел в городе Узловая
Тульской области.
Прокуратура Тульской области информирует, что Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим.
"В настоящее время установлено, что подрядная организация не выполнила работы по подключению многоквартирных домов по улице Андреева города Узловая к новому водопроводу, предусмотренные муниципальным контрактом. Также подрядная организация не обеспечила безопасность при проведении работ, оставила вырытый котлован", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство уточняет, что после получения всей необходимой документации, опроса сторон контракта будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Областная прокуратура предоставила РИА Новости видео с места происшествия, сейчас там нет воды. "В настоящий момент воду откачали", - пояснила представитель ведомства.
Также проверку инцидента проводит СУСК России по Тульской области. По данным следственного управления, ребенок провалился в канализационный люк на месте, где ведутся коммунальные работы, яма не была огорожена, ее размыло водой. Глубина ямы достигает почти двух метров, уточнило СУСК.