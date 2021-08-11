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Дорогу Симферополь – Ялта затопило

Дорогу Симферополь – Ялта затопило - РИА Новости, 11.08.2021

Дорогу Симферополь – Ялта затопило

Вода в результате сильного дождя сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T23:26

2021-08-11T23:26

2021-08-11T23:51

происшествия

симферополь

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керчь

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Вода в результате сильного дождя сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Ранее сообщаюсь, что сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, что привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. В зоне подтопления оказались одноэтажный жилой многоквартирный дом и территории двух частных домовладений."Движение автотранспорта на трассе Симферополь - Ялта затруднено", - говорится в сообщении.Вода, по информации спасателей, из зоны подтопления сходит самотеком. Ведется сбор и уточнение информации. На место выехал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

симферополь

ялта

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь, жкх