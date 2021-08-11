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Дорогу Симферополь – Ялта затопило
Дорогу Симферополь – Ялта затопило - РИА Новости, 11.08.2021
Дорогу Симферополь – Ялта затопило
Вода в результате сильного дождя сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T23:26
2021-08-11T23:51
происшествия
симферополь
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Вода в результате сильного дождя сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Ранее сообщаюсь, что сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, что привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. В зоне подтопления оказались одноэтажный жилой многоквартирный дом и территории двух частных домовладений."Движение автотранспорта на трассе Симферополь - Ялта затруднено", - говорится в сообщении.Вода, по информации спасателей, из зоны подтопления сходит самотеком. Ведется сбор и уточнение информации. На место выехал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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происшествия, симферополь, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь, жкх
23:26 11.08.2021 (обновлено: 23:51 11.08.2021)
 
Дорогу Симферополь – Ялта затопило

МЧС: вода из-за ливня сошла на автодорогу Симферополь – Ялта, движение затуднено

© Фото : Янина Павленко/FacebookПоследствия ливней в Ялте
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Янина Павленко/Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Вода в результате сильного дождя сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Ранее сообщаюсь, что сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, что привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. В зоне подтопления оказались одноэтажный жилой многоквартирный дом и территории двух частных домовладений.
"Движение автотранспорта на трассе Симферополь - Ялта затруднено", - говорится в сообщении.
Вода, по информации спасателей, из зоны подтопления сходит самотеком. Ведется сбор и уточнение информации. На место выехал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
 
ПроисшествияСимферопольЯлтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КерчьЖКХ
 
 
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