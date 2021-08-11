Появились новые кадры подготовки Пересильд к полету на МКС
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Появились новые фото подготовки Юлии Пересильд к полету на МКС в рамках съемки фильма "Вызов", сообщает пресс-служба Первого канала.
Снимки сделал Саша Гусов. Он был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's и снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian. По версии Top Foto, Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира.
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
1 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
2 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
3 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
4 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
5 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
6 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
7 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
8 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
9 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
1 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
2 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
3 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
4 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
5 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
6 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
7 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
8 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
9 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
На кадрах показано, как актриса проходит гипоксическую тренировку* и примеряет скафандр.
"Вызов" — первая лента, которая будет снята в космосе. Режиссер проекта — Клим Шипенко. Главную роль исполнит Юлия Пересильд, она уже рассказывала о подготовке к полету.
О том, что к проекту присоседился фотограф Саша Гусов, стало известно девятого августа. Он будет каждую неделю публиковать фотографии подготовки вплоть до старта съемок.
Группа отправится на МКС на космическом корабле "Союз МС-19". Его запуск запланирован на пятое октября.
*Гипоксическая тренировка – немедикаментозный метод повышения функциональных резервов, стрессоустойчивости, способностей организма к воздействию неблагоприятных факторов космического полета и т.д. В результате тренировки достигается адаптация к гипоксии. Тренировка осуществляется при помощи гипоксикатора, обедняющего вдыхаемый воздух кислородом до 9%. Тренируемый около пяти минут дышит гипоксическим воздухом (гипоксическая фаза цикла), затем около трех минут – комнатным воздухом (фаза реоксигенации). За один сеанс выполняется до 10 таких циклов. Для достижения эффекта требуется 10-15 сеансов. Эффект держится до полугода.