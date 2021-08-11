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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210811/vyzov-1745357834.html
Появились новые кадры подготовки Пересильд к полету на МКС
Появились новые кадры подготовки Пересильд к полету на МКС - РИА Новости, 11.08.2021
Появились новые кадры подготовки Пересильд к полету на МКС
Появились новые фото подготовки Юлии Пересильд к полету на МКС в рамках съемки фильма "Вызов", сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:55
2021-08-11T16:55
шоубиз
юлия пересильд
космос
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Появились новые фото подготовки Юлии Пересильд к полету на МКС в рамках съемки фильма "Вызов", сообщает пресс-служба Первого канала. Снимки сделал Саша Гусов. Он был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's и снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian. По версии Top Foto, Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира.На кадрах показано, как актриса проходит гипоксическую тренировку* и примеряет скафандр."Вызов" — первая лента, которая будет снята в космосе. Режиссер проекта — Клим Шипенко. Главную роль исполнит Юлия Пересильд, она уже рассказывала о подготовке к полету.О том, что к проекту присоседился фотограф Саша Гусов, стало известно девятого августа. Он будет каждую неделю публиковать фотографии подготовки вплоть до старта съемок. Группа отправится на МКС на космическом корабле "Союз МС-19". Его запуск запланирован на пятое октября.*Гипоксическая тренировка – немедикаментозный метод повышения функциональных резервов, стрессоустойчивости, способностей организма к воздействию неблагоприятных факторов космического полета и т.д. В результате тренировки достигается адаптация к гипоксии. Тренировка осуществляется при помощи гипоксикатора, обедняющего вдыхаемый воздух кислородом до 9%. Тренируемый около пяти минут дышит гипоксическим воздухом (гипоксическая фаза цикла), затем около трех минут – комнатным воздухом (фаза реоксигенации). За один сеанс выполняется до 10 таких циклов. Для достижения эффекта требуется 10-15 сеансов. Эффект держится до полугода.
https://ria.ru/20210518/kudryavtseva-1732701304.html
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юлия пересильд, космос, роскосмос, международная космическая станция (мкс), клим шипенко
16:55 11.08.2021
 

Появились новые кадры подготовки Пересильд к полету на МКС

© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Появились новые фото подготовки Юлии Пересильд к полету на МКС в рамках съемки фильма "Вызов", сообщает пресс-служба Первого канала.
Снимки сделал Саша Гусов. Он был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's и снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian. По версии Top Foto, Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира.
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
1 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
2 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
3 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
4 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
5 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
6 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
7 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
8 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов
9 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
1 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
2 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
3 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
4 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
5 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
6 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
7 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
8 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
9 из 9
На съемках фильма "Вызов"
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
На кадрах показано, как актриса проходит гипоксическую тренировку* и примеряет скафандр.
"Вызов" — первая лента, которая будет снята в космосе. Режиссер проекта — Клим Шипенко. Главную роль исполнит Юлия Пересильд, она уже рассказывала о подготовке к полету.
О том, что к проекту присоседился фотограф Саша Гусов, стало известно девятого августа. Он будет каждую неделю публиковать фотографии подготовки вплоть до старта съемок.
Группа отправится на МКС на космическом корабле "Союз МС-19". Его запуск запланирован на пятое октября.
*Гипоксическая тренировка – немедикаментозный метод повышения функциональных резервов, стрессоустойчивости, способностей организма к воздействию неблагоприятных факторов космического полета и т.д. В результате тренировки достигается адаптация к гипоксии. Тренировка осуществляется при помощи гипоксикатора, обедняющего вдыхаемый воздух кислородом до 9%. Тренируемый около пяти минут дышит гипоксическим воздухом (гипоксическая фаза цикла), затем около трех минут – комнатным воздухом (фаза реоксигенации). За один сеанс выполняется до 10 таких циклов. Для достижения эффекта требуется 10-15 сеансов. Эффект держится до полугода.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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ШоубизЮлия ПересильдКосмосРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Клим Шипенко
 
 
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