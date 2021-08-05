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Шоубиз
https://ria.ru/20210805/vyzov-1744489133.html
К проекту "Вызов" присоединился звезда мировой фотографии Саша Гусов
К проекту "Вызов" присоединился звезда мировой фотографии Саша Гусов - РИА Новости, 05.08.2021
К проекту "Вызов" присоединился звезда мировой фотографии Саша Гусов
К проекту "Вызов" присоединился фотограф Саша Гусов, сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:03
2021-08-05T13:03
шоубиз
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. К проекту "Вызов" присоединился фотограф Саша Гусов, сообщает пресс-служба Первого канала. По версии Top Foto, Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира. Международную известность ему принесли снимки балетной труппы Большого театра на гастролях в Лондоне, сделанные в 1992-2016 гг. Гусов работал с Андреем Кончаловским, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Джудом Лоу, Джорджем Клуни и Юэном МакГрегором. Он был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's и снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian."Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому — особое счастье, улыбка судьбы. Уже фиксирую моменты в Звездном городке, впереди Байконур, съемки отправки и посадки экипажа, масса других нюансов, которые постараюсь передать своими кадрами. По итогам работы, помимо альбома, будет и выставка…" — говорит Гусов.Фотограф заснимет оставшийся подготовительный период до начала съемок в октябре 2021. "Вызов" — первая лента, которая будет снята в космосе. Режиссер проекта — Клим Шипенко. Главную роль исполнит Юлия Пересильд, она уже рассказывала о подготовке к полету. Съемочная группа отправится на МКС на космическом корабле "Союз МС-19". Его запуск запланирован на пятое октября.
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международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
13:03 05.08.2021
 

К проекту "Вызов" присоединился звезда мировой фотографии Саша Гусов

© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. К проекту "Вызов" присоединился фотограф Саша Гусов, сообщает пресс-служба Первого канала.
По версии Top Foto, Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира. Международную известность ему принесли снимки балетной труппы Большого театра на гастролях в Лондоне, сделанные в 1992-2016 гг.
Гусов работал с Андреем Кончаловским, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Джудом Лоу, Джорджем Клуни и Юэном МакГрегором. Он был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's и снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian.
"Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому — особое счастье, улыбка судьбы. Уже фиксирую моменты в Звездном городке, впереди Байконур, съемки отправки и посадки экипажа, масса других нюансов, которые постараюсь передать своими кадрами. По итогам работы, помимо альбома, будет и выставка…" — говорит Гусов.
Фотограф заснимет оставшийся подготовительный период до начала съемок в октябре 2021.
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
1 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
2 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
3 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
4 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
5 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
6 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
7 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
8 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
9 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
10 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма Вызов
11 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
1 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
2 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
3 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
4 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
5 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
6 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
7 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
8 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
9 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
10 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
11 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
"Вызов" — первая лента, которая будет снята в космосе. Режиссер проекта — Клим Шипенко. Главную роль исполнит Юлия Пересильд, она уже рассказывала о подготовке к полету.
Съемочная группа отправится на МКС на космическом корабле "Союз МС-19". Его запуск запланирован на пятое октября.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 20:18Культура
Часть фильма "Вызов" снимут в новом модуле "Наука"
 
ШоубизМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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