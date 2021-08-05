К проекту "Вызов" присоединился звезда мировой фотографии Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. К проекту "Вызов" присоединился фотограф Саша Гусов, сообщает пресс-служба Первого канала.
По версии Top Foto, Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира. Международную известность ему принесли снимки балетной труппы Большого театра на гастролях в Лондоне, сделанные в 1992-2016 гг.
Гусов работал с Андреем Кончаловским, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Джудом Лоу, Джорджем Клуни и Юэном МакГрегором. Он был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's и снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian.
"Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому — особое счастье, улыбка судьбы. Уже фиксирую моменты в Звездном городке, впереди Байконур, съемки отправки и посадки экипажа, масса других нюансов, которые постараюсь передать своими кадрами. По итогам работы, помимо альбома, будет и выставка…" — говорит Гусов.
Фотограф заснимет оставшийся подготовительный период до начала съемок в октябре 2021.
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
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Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
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Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
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Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
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Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
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Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
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Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
7 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
8 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
9 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
10 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша ГусовПодготовка к съемкам фильма "Вызов"
11 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
1 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
2 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
3 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
4 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
5 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
6 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
7 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
8 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
9 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
10 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
11 из 11
Подготовка к съемкам фильма "Вызов"
© Фото пресс-службы Первого канала/Саша Гусов
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