К проекту "Вызов" присоединился звезда мировой фотографии Саша Гусов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. К проекту "Вызов" присоединился фотограф Саша Гусов, сообщает пресс-служба Первого канала. По версии Top Foto, Гусов входит в двадцатку лучших фотографов мира. Международную известность ему принесли снимки балетной труппы Большого театра на гастролях в Лондоне, сделанные в 1992-2016 гг. Гусов работал с Андреем Кончаловским, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Джудом Лоу, Джорджем Клуни и Юэном МакГрегором. Он был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's и снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian."Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому — особое счастье, улыбка судьбы. Уже фиксирую моменты в Звездном городке, впереди Байконур, съемки отправки и посадки экипажа, масса других нюансов, которые постараюсь передать своими кадрами. По итогам работы, помимо альбома, будет и выставка…" — говорит Гусов.Фотограф заснимет оставшийся подготовительный период до начала съемок в октябре 2021. "Вызов" — первая лента, которая будет снята в космосе. Режиссер проекта — Клим Шипенко. Главную роль исполнит Юлия Пересильд, она уже рассказывала о подготовке к полету. Съемочная группа отправится на МКС на космическом корабле "Союз МС-19". Его запуск запланирован на пятое октября.

