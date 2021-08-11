https://ria.ru/20210811/vozgoranie-1745282934.html

В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании

В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании - РИА Новости, 11.08.2021

В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании

Из здания телекомпании "Афонтово" в Красноярске из-за возгорания мусора в подвале эвакуированы 60 человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T05:59

2021-08-11T05:59

2021-08-11T05:59

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Из здания телекомпании "Афонтово" в Красноярске из-за возгорания мусора в подвале эвакуированы 60 человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону."В здании телекомпании "Афонтово" загорание строительного мусора в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что из здания самостоятельно эвакуировались 58 взрослых, двое человек было спасено пожарными. Пострадавших в данном происшествии нет.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743803088.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)