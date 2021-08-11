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В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании - РИА Новости, 11.08.2021
В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
Из здания телекомпании "Афонтово" в Красноярске из-за возгорания мусора в подвале эвакуированы 60 человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T05:59
2021-08-11T05:59
2021-08-11T05:59
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Из здания телекомпании "Афонтово" в Красноярске из-за возгорания мусора в подвале эвакуированы 60 человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону."В здании телекомпании "Афонтово" загорание строительного мусора в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что из здания самостоятельно эвакуировались 58 взрослых, двое человек было спасено пожарными. Пострадавших в данном происшествии нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
В Красноярске 60 человек эвакуировали из-за возгорания в здании телекомпании "Афонтово"