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В Латвии заявили, что Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС
В Латвии заявили, что Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС - РИА Новости, 11.08.2021
В Латвии заявили, что Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал увеличение потока нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Латвию и Литву со стороны Белоруссии,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:38
2021-08-11T13:38
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
кришьянис кариньш
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РИГА, 11 авг – РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал увеличение потока нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Латвию и Литву со стороны Белоруссии, "обострением гибридной войны против ЕС" и пообещал, что Рига будет действовать решительно.Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил."Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС. Первый шаг был в направлении Литвы, Латвия – следующая цель. Мы не должны позволять мигрантам, оказавшимся в Белоруссии, нелегально пересекать нашу границу. Это внешний рубеж ЕС", - сказал премьер журналистам в среду.По его словам, Латвия будет действовать решительно в сложившейся ситуации."Эта гибридная война против ЕС со стороны Белоруссии только обостряется. Со своей стороны (..) мы будем держаться вместе, будем сохранять спокойствие, но будем действовать очень решительно", — сказал Кариньш.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20210811/polsha-1745321997.html
https://ria.ru/20210810/sanktsii-1745171269.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, кришьянис кариньш
13:38 11.08.2021
 
В Латвии заявили, что Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш: Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИГА, 11 авг – РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал увеличение потока нелегальных мигрантов, которые пытаются пробраться в Латвию и Литву со стороны Белоруссии, "обострением гибридной войны против ЕС" и пообещал, что Рига будет действовать решительно.
Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил.
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 12:40
Польша усилит охрану границы с Белоруссией
"Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС. Первый шаг был в направлении Литвы, Латвия – следующая цель. Мы не должны позволять мигрантам, оказавшимся в Белоруссии, нелегально пересекать нашу границу. Это внешний рубеж ЕС", - сказал премьер журналистам в среду.
По его словам, Латвия будет действовать решительно в сложившейся ситуации.
"Эта гибридная война против ЕС со стороны Белоруссии только обостряется. Со своей стороны (..) мы будем держаться вместе, будем сохранять спокойствие, но будем действовать очень решительно", — сказал Кариньш.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:48Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
Беременную иностранку оставили на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:38
В Литве выбросили потерявшую сознание беременную иностранку у границы
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоКришьянис Кариньш
 
 
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