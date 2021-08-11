https://ria.ru/20210811/vostok-1745403335.html
На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие
На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.08.2021
На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие
Авария с автобусом и двумя легковыми автомобилями произошла на востоке Москвы, предварительно, пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:12
2021-08-11T21:12
2021-08-11T21:47
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авария с автобусом и двумя легковыми автомобилями произошла на востоке Москвы, предварительно, пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Четыре человека госпитализированы после аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями на востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.
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происшествия, москва, авто
21:12 11.08.2021 (обновлено: 21:47 11.08.2021)
На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие
На востоке Москвы две легковушки столкнись с автобусом, пострадали пять человек