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На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие
На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.08.2021
На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие
Авария с автобусом и двумя легковыми автомобилями произошла на востоке Москвы, предварительно, пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:12
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происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авария с автобусом и двумя легковыми автомобилями произошла на востоке Москвы, предварительно, пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Четыре человека госпитализированы после аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями на востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.
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происшествия, москва, авто
21:12 11.08.2021 (обновлено: 21:47 11.08.2021)
 
На востоке Москвы легковушки столкнулись с автобусом, есть пострадавшие

На востоке Москвы две легковушки столкнись с автобусом, пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авария с автобусом и двумя легковыми автомобилями произошла на востоке Москвы, предварительно, пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Сегодня около 20 часов на 9-й Парковой улице, в районе дома № 23, произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом", - говорится в сообщении.
Четыре человека госпитализированы после аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями на востоке Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.
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9 августа, 08:09
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ПроисшествияМоскваАвто
 
 
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