https://ria.ru/20210811/voda-1745302273.html
Более ста тысяч жителей Кисловодска остались без воды
Более ста тысяч жителей Кисловодска остались без воды - РИА Новости, 11.08.2021
Более ста тысяч жителей Кисловодска остались без воды
Более 100 тысяч человек остались без водоснабжения в Кисловодске на Ставрополье в связи с повышением мутности воды, идут работы по промывке фильтров очистных... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:49
2021-08-11T10:49
2021-08-11T10:49
кисловодск
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кавказ
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ПЯТИГОРСК, 11 авг - РИА Новости. Более 100 тысяч человек остались без водоснабжения в Кисловодске на Ставрополье в связи с повышением мутности воды, идут работы по промывке фильтров очистных сооружений, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю."Ставропольский край, город Кисловодск. Полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды. Проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода. Всего в зоне отключения водоснабжения 137,2 тысячи человек, из них 34,2 тысячи детей. По состоянию на 08.00, по резервному водоводу запитано 23,4 тысячи человек", - сказано в сообщении.Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, восстановление водоснабжения для потребителей в привычном режиме планируется сегодня к 14.00. "В связи с выпадением обильных осадков и сходом селей в предгорьях Кавказа повысилась мутность воды в Эшкаконском водохранилище, снабжающем питьевой водой значительную часть потребителей Кисловодска. Поэтому сегодня в части города-курорта, запитанной от Эшкаконского гидроузла, вынуждено ограничено водоснабжение. Это необходимо для выполнения работ по промывке фильтров очистных сооружений водоснабжения. Уже выполнено переключение на подачу воды из других источников водоснабжения. Сейчас идет заполнение системы. Восстановление водоснабжения для потребителей в привычном режиме планируется сегодня к 14.00", - сказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Евгений Маслов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210810/ochistka-1745193970.html
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РИА Новости
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кисловодск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кавказ
Более ста тысяч жителей Кисловодска остались без воды
МЧС: более ста тысяч жителей Кисловодска остались без воды из-за промывки очистных сооружений