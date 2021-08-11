https://ria.ru/20210811/vnuk-1745324013.html

В Москве дедушка сдал внука в полицию как найденыша

В Москве дедушка сдал внука в полицию как найденыша - РИА Новости, 11.08.2021

В Москве дедушка сдал внука в полицию как найденыша

Житель Москвы в ночь на среду сдал в полицию собственного внука как найденыша, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:55

2021-08-11T12:55

2021-08-11T15:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель Москвы в ночь на среду сдал в полицию собственного внука как найденыша, сообщила столичная прокуратура.В релизе отмечается, что, по словам мужчины, он нашел брошенного новорожденного на остановке на Алтуфьевском шоссе.Мальчика, которому только исполнился месяц, доставили в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.Прокуратура взяла ситуацию на контроль: по предварительным сведениям, обнаруживший "найденыша" мужчина — его родной дедушка. С какой целью он сдал собственного внука в полицию, выясняется. Личность матери уже установили.Соцзащита окажет необходимую помощь новорожденному. "Ранее семья за социальной помощью не обращалась. После выписки из больницы будет решено, с кем будет жить ребенок", — добавили в ведомстве."Дальнейшее жизнеустройство" ребенка прокуратура поставила на контроль.

https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия