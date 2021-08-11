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В Москве дедушка сдал внука в полицию как найденыша
В Москве дедушка сдал внука в полицию как найденыша - РИА Новости, 11.08.2021
В Москве дедушка сдал внука в полицию как найденыша
Житель Москвы в ночь на среду сдал в полицию собственного внука как найденыша, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:55
2021-08-11T12:55
2021-08-11T15:21
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель Москвы в ночь на среду сдал в полицию собственного внука как найденыша, сообщила столичная прокуратура.В релизе отмечается, что, по словам мужчины, он нашел брошенного новорожденного на остановке на Алтуфьевском шоссе.Мальчика, которому только исполнился месяц, доставили в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.Прокуратура взяла ситуацию на контроль: по предварительным сведениям, обнаруживший "найденыша" мужчина — его родной дедушка. С какой целью он сдал собственного внука в полицию, выясняется. Личность матери уже установили.Соцзащита окажет необходимую помощь новорожденному. "Ранее семья за социальной помощью не обращалась. После выписки из больницы будет решено, с кем будет жить ребенок", — добавили в ведомстве."Дальнейшее жизнеустройство" ребенка прокуратура поставила на контроль.
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москва, происшествия
12:55 11.08.2021 (обновлено: 15:21 11.08.2021)
В Москве дедушка сдал внука в полицию как найденыша
Дедушка в Москве сдал внука в полицию как найденыша — прокуратура проверяет зачем
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Житель Москвы
в ночь на среду сдал в полицию собственного внука как найденыша, сообщила столичная прокуратура.
В релизе отмечается, что, по словам мужчины, он нашел брошенного новорожденного на остановке на Алтуфьевском шоссе.
Мальчика, которому только исполнился месяц, доставили в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль: по предварительным сведениям, обнаруживший "найденыша" мужчина — его родной дедушка. С какой целью он сдал собственного внука в полицию, выясняется. Личность матери уже установили.
Соцзащита окажет необходимую помощь новорожденному.
"Ранее семья за социальной помощью не обращалась. После выписки из больницы будет решено, с кем будет жить ребенок", — добавили в ведомстве.
"Дальнейшее жизнеустройство" ребенка прокуратура поставила на контроль.