https://ria.ru/20210811/vino-1745378651.html

Заказ вина через интернет не повлияет на продажи в России, заявил эксперт

Заказ вина через интернет не повлияет на продажи в России, заявил эксперт - РИА Новости, 11.08.2021

Заказ вина через интернет не повлияет на продажи в России, заявил эксперт

Запуск онлайн-продаж российского вина не повлияет на его продажи в стране, основная миссия проекта - популяризация фермерского виноделия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:06

2021-08-11T18:06

2021-08-11T18:06

экономика

московская область (подмосковье)

москва

почта россии

вадим дробиз

центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Запуск онлайн-продаж российского вина не повлияет на его продажи в стране, основная миссия проекта - популяризация фермерского виноделия, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.В первую очередь, это сделано для популяризации российского вина, и прежде всего - малого виноделия, где продукция достаточно дорогая, считает Дробиз. "У нас последние годы активно развивается малое, фермерское виноделие, но такие производители никогда в жизни не смогут продавать свою продукцию, даже хорошее и дорогое вино, через федеральные сети. Для него это очень дорого, сети с небольшим объемом не будут работать", - пояснил он.Он также выразил мнение, что впоследствии к таким продажам могут присоединиться другие операторы онлайн-торговли, а "Почта России", возможно, "проложит дорогу и отдаст проект, скорее всего, другим структурам".

https://ria.ru/20210811/kiselev-1745360000.html

https://ria.ru/20210811/vino-1745372397.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская область (подмосковье), москва, почта россии, вадим дробиз, центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра), россия