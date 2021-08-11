Заказ вина через интернет не повлияет на продажи в России, заявил эксперт
Глава Центра исследований рынков алкоголя: заказ вина через интернет не повлияет на продажи в России
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Запуск онлайн-продаж российского вина не повлияет на его продажи в стране, основная миссия проекта - популяризация фермерского виноделия, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.
"Это не новый канал продаж в нашей стране, и он не увеличит объем продаж алкоголя в целом: ни один канал, даже новый, не увеличивает продажи", - сказал Дробиз. По его мнению, проект ориентирован в основном на средний в цене или достаточно дорогой алкоголь, и будет востребован, возможно, у 20% населения – представителей среднего класса, проживающих в основном в крупных региональных центрах.
В первую очередь, это сделано для популяризации российского вина, и прежде всего - малого виноделия, где продукция достаточно дорогая, считает Дробиз. "У нас последние годы активно развивается малое, фермерское виноделие, но такие производители никогда в жизни не смогут продавать свою продукцию, даже хорошее и дорогое вино, через федеральные сети. Для него это очень дорого, сети с небольшим объемом не будут работать", - пояснил он.
Он также выразил мнение, что впоследствии к таким продажам могут присоединиться другие операторы онлайн-торговли, а "Почта России", возможно, "проложит дорогу и отдаст проект, скорее всего, другим структурам".