https://ria.ru/20210811/vino-1745346051.html

Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина - РИА Новости, 11.08.2021

Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Минфин предложил провести эксперимент по розничной торговле российским вином через интернет, законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:14

2021-08-11T15:14

2021-08-11T16:36

вино

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минфин предложил провести эксперимент по розничной торговле российским вином через интернет, законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.Пробную онлайн-продажу с доставкой предлагается ввести с 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии.Подчеркивается, что в рамках эксперимента разрешат реализовывать вина, в том числе крепленые и игристые, произведенные исключительно из винограда, выращенного на территории России.Онлайн-торговля будет идти через специальный сайт "Почты России".Сроки проведения эксперимента определит правительство, кабмин также сможет расширить географию доставки.Участвовать в нем смогут компании, имеющие лицензии на производство, хранение, поставку и розничную продажу алкоголя или винодельческой продукции.Покупатель сможет получить заказ с доставкой или в почтовом отделении не менее чем через сутки с момента покупки. Он должен будет предъявить документ, подтверждающий возраст.Идею эксперимента поддержал глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Он сообщил РИА Новости, что именно эта организация выступает с подобной инициативой уже не первый год.По словам Киселева, теперь жители малых городов и поселков, где в каждом ларьке продается водка, получат такие же возможности, как жители больших городов, где работают крупные сети, торгующие вином.Он подчеркнул: важно, что в эксперименте будет участвовать именно российское вино из российского винограда, таким образом, по его словам, шанс получают и малые винодельни, для которых вход в крупные торговые сети проблематичен.Розничная продажа спиртного через интернет в России запрещена, но этот вопрос обсуждают много лет. Минфин еще в 2018 году вносил законопроект о запуске онлайн-торговли пивом, российским вином и шампанским, однако его не приняли. Против этого последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/1743614827.html

https://ria.ru/20210808/turizm-1744933698.html

https://ria.ru/20210520/vina-1733720869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вино