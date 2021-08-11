https://ria.ru/20210811/vino-1745346051.html
Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина - РИА Новости, 11.08.2021
Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Минфин предложил провести эксперимент по розничной торговле российским вином через интернет, законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:14
2021-08-11T15:14
2021-08-11T16:36
вино
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минфин предложил провести эксперимент по розничной торговле российским вином через интернет, законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.Пробную онлайн-продажу с доставкой предлагается ввести с 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии.Подчеркивается, что в рамках эксперимента разрешат реализовывать вина, в том числе крепленые и игристые, произведенные исключительно из винограда, выращенного на территории России.Онлайн-торговля будет идти через специальный сайт "Почты России".Сроки проведения эксперимента определит правительство, кабмин также сможет расширить географию доставки.Участвовать в нем смогут компании, имеющие лицензии на производство, хранение, поставку и розничную продажу алкоголя или винодельческой продукции.Покупатель сможет получить заказ с доставкой или в почтовом отделении не менее чем через сутки с момента покупки. Он должен будет предъявить документ, подтверждающий возраст.Идею эксперимента поддержал глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Он сообщил РИА Новости, что именно эта организация выступает с подобной инициативой уже не первый год.По словам Киселева, теперь жители малых городов и поселков, где в каждом ларьке продается водка, получат такие же возможности, как жители больших городов, где работают крупные сети, торгующие вином.Он подчеркнул: важно, что в эксперименте будет участвовать именно российское вино из российского винограда, таким образом, по его словам, шанс получают и малые винодельни, для которых вход в крупные торговые сети проблематичен.Розничная продажа спиртного через интернет в России запрещена, но этот вопрос обсуждают много лет. Минфин еще в 2018 году вносил законопроект о запуске онлайн-торговли пивом, российским вином и шампанским, однако его не приняли. Против этого последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
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вино
15:14 11.08.2021 (обновлено: 16:36 11.08.2021)
Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Начало пробной онлайн-продажи намечено на 1 января 2022 года в трех регионах
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минфин
предложил провести эксперимент по розничной торговле российским вином через интернет, законопроект опубликовали на портале
проектов нормативных правовых актов.
Пробную онлайн-продажу с доставкой предлагается ввести с 1 января 2022 года в Москве
, Московской области
и Мордовии.
Подчеркивается, что в рамках эксперимента разрешат реализовывать вина, в том числе крепленые и игристые, произведенные исключительно из винограда, выращенного на территории России
.
Онлайн-торговля будет идти через специальный сайт "Почты России
".
Сроки проведения эксперимента определит правительство, кабмин также сможет расширить географию доставки.
Участвовать в нем смогут компании, имеющие лицензии на производство, хранение, поставку и розничную продажу алкоголя или винодельческой продукции.
Покупатель сможет получить заказ с доставкой или в почтовом отделении не менее чем через сутки с момента покупки. Он должен будет предъявить документ, подтверждающий возраст.
Идею эксперимента поддержал глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Он сообщил РИА Новости, что именно эта организация выступает с подобной инициативой уже не первый год.
По словам Киселева, теперь жители малых городов и поселков, где в каждом ларьке продается водка, получат такие же возможности, как жители больших городов, где работают крупные сети, торгующие вином.
Он подчеркнул: важно, что в эксперименте будет участвовать именно российское вино из российского винограда, таким образом, по его словам, шанс получают и малые винодельни, для которых вход в крупные торговые сети проблематичен.
"Важно, чтобы "Почта России" не подкачала: с одной стороны, доставка должна осуществляться быстро, чтобы не нарушать температурный режим хранения вина, а с другой — надеюсь, что "Почта России" разработала такую упаковку и логистику, которая исключает бой. Ведь получить груду осколков к празднику не хочет никто. <...> Безусловно, эта инициатива поддержит российское виноделие, которое сейчас на подъеме, и сделает российское вино еще более модным, а наше общество — здоровее".
Дмитрий Киселев
глава Союза виноградарей и виноделов России
Розничная продажа спиртного через интернет в России запрещена, но этот вопрос обсуждают много лет. Минфин еще в 2018 году вносил законопроект о запуске онлайн-торговли пивом, российским вином и шампанским, однако его не приняли. Против этого последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.