https://ria.ru/20210811/vino-1745345621.html

Минфин предложили провести эксперимент по онлайн-продаже россиского вина

Минфин предложили провести эксперимент по онлайн-продаже россиского вина - РИА Новости, 11.08.2021

Минфин предложили провести эксперимент по онлайн-продаже россиского вина

Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии, соответствующий... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:12

2021-08-11T15:12

2021-08-11T15:37

экономика

московская область (подмосковье)

москва

почта россии

министерство финансов рф (минфин россии)

республика мордовия

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее - вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – эксперимент)", - говорится в документе.Уточняется, что сроки проведения эксперимента определяются правительством."В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство Российской Федерации может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента", - добавляется в документе.Участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны заключить договор с "Почтой России".Покупатель сможет получить российское вино не ранее чем через 24 часа с момента заказа по адресу или в почтовом отделении. При этом необходимо будет предъявить документ, позволяющий установить возраст покупателя. Отмечается также, что целью эксперимента, в частности, является оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя дистанционным способом.

https://ria.ru/20210707/vino-1740270592.html

https://ria.ru/20210520/vina-1733720869.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская область (подмосковье), москва, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), республика мордовия, россия