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Минфин предложили провести эксперимент по онлайн-продаже россиского вина
Минфин предложили провести эксперимент по онлайн-продаже россиского вина - РИА Новости, 11.08.2021
Минфин предложили провести эксперимент по онлайн-продаже россиского вина
Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии, соответствующий... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:12
2021-08-11T15:37
экономика
московская область (подмосковье)
москва
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
республика мордовия
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее - вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – эксперимент)", - говорится в документе.Уточняется, что сроки проведения эксперимента определяются правительством."В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство Российской Федерации может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента", - добавляется в документе.Участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны заключить договор с "Почтой России".Покупатель сможет получить российское вино не ранее чем через 24 часа с момента заказа по адресу или в почтовом отделении. При этом необходимо будет предъявить документ, позволяющий установить возраст покупателя. Отмечается также, что целью эксперимента, в частности, является оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя дистанционным способом.
https://ria.ru/20210707/vino-1740270592.html
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московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), москва, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), республика мордовия, россия
15:12 11.08.2021 (обновлено: 15:37 11.08.2021)
 
Минфин предложили провести эксперимент по онлайн-продаже россиского вина

Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в трех регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтделение выдержки игристых вин на заводе "Кубань-Вино"
Отделение выдержки игристых вин на заводе Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее - вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – эксперимент)", - говорится в документе.
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Уточняется, что сроки проведения эксперимента определяются правительством.
"В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство Российской Федерации может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента", - добавляется в документе.
Участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны заключить договор с "Почтой России".
Покупатель сможет получить российское вино не ранее чем через 24 часа с момента заказа по адресу или в почтовом отделении. При этом необходимо будет предъявить документ, позволяющий установить возраст покупателя. Отмечается также, что целью эксперимента, в частности, является оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя дистанционным способом.
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ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)МоскваПочта РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Республика МордовияРоссия
 
 
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