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Новое оружие России
https://ria.ru/20210811/vertolet-1745281445.html
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38 - РИА Новости, 11.08.2021
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") передаст Минобороны до конца 2022 года еще два новейших вертолета Ми-38, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T03:31
2021-08-11T03:31
новое оружие россии
безопасность
ми-38
вертолеты россии
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") передаст Минобороны до конца 2022 года еще два новейших вертолета Ми-38, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.Контракт на поставку еще двух Ми-38 был заключен на форуме "Армия-2020"."Сегодня в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38. До конца 2022 года мы передадим еще два вертолета", - сказал Богинский.По его словам, судя по отзывам военных, эксплуатация первых машин проходит успешно.Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона DubaiAirshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.
https://ria.ru/20210806/vertolet-1744633690.html
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безопасность, ми-38, вертолеты россии, россия
03:31 11.08.2021
 
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38

В российской армии до конца 2022 года появятся еще два новейших вертолета Ми-38

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-38
Вертолет Ми-38 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") передаст Минобороны до конца 2022 года еще два новейших вертолета Ми-38, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.
Контракт на поставку еще двух Ми-38 был заключен на форуме "Армия-2020".
"Сегодня в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38. До конца 2022 года мы передадим еще два вертолета", - сказал Богинский.
По его словам, судя по отзывам военных, эксплуатация первых машин проходит успешно.
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Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.
Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона DubaiAirshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.
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Источник: Минобороны получит VIP-вертолет до конца года
 
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