https://ria.ru/20210811/vertolet-1745281445.html

В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38

В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38 - РИА Новости, 11.08.2021

В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38

Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") передаст Минобороны до конца 2022 года еще два новейших вертолета Ми-38, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T03:31

2021-08-11T03:31

2021-08-11T03:31

новое оружие россии

безопасность

ми-38

вертолеты россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/37686/56/376865620_0:244:3005:1934_1920x0_80_0_0_14312106cb0155b1163ad09d13224699.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех") передаст Минобороны до конца 2022 года еще два новейших вертолета Ми-38, заявил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.Контракт на поставку еще двух Ми-38 был заключен на форуме "Армия-2020"."Сегодня в войсках находятся в опытной эксплуатации два первых Ми-38. До конца 2022 года мы передадим еще два вертолета", - сказал Богинский.По его словам, судя по отзывам военных, эксплуатация первых машин проходит успешно.Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона DubaiAirshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.

https://ria.ru/20210806/vertolet-1744633690.html

https://ria.ru/20210616/vertolet-1737160077.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ми-38, вертолеты россии, россия