https://ria.ru/20210811/velosiped-1745312365.html
В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери
В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери - РИА Новости, 11.08.2021
В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери
Восьмилетний мальчик в садовом товариществе под Новосибирском упал с велосипеда, повредил артерию на ноге и умер от потери крови, следователи проводят проверку, РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:43
2021-08-11T11:43
2021-08-11T11:43
происшествия
новосибирская область
коченевский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149723/53/1497235391_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_f0b69f3d97b5de9f016af46c6bfddecc.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в садовом товариществе под Новосибирском упал с велосипеда, повредил артерию на ноге и умер от потери крови, следователи проводят проверку, сообщает в среду СУСК РФ по региону.Предварительно установлено, что 10 августа мальчик с шестилетней сестрой катались на велосипедах на территории садового товарищества "Луч" в Коченевском районе."Восьмилетний ребенок в пути следования потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии. Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Потерпевший скончался", - сообщили в следственном управлении.Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли велосипед. Опрашиваются очевидцы, назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются все причины и условия произошедшего.
https://ria.ru/20210729/taksi-1743513937.html
новосибирская область
коченевский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149723/53/1497235391_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_b9edee84506893bbcf1b6577c469232c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, коченевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери
СК: под Новосибирском восьмилетний мальчик упал с велосипеда, повредил артерию и умер от кровопотери