https://ria.ru/20210811/velosiped-1745312365.html

В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери

В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери - РИА Новости, 11.08.2021

В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери

Восьмилетний мальчик в садовом товариществе под Новосибирском упал с велосипеда, повредил артерию на ноге и умер от потери крови, следователи проводят проверку, РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:43

2021-08-11T11:43

2021-08-11T11:43

происшествия

новосибирская область

коченевский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в садовом товариществе под Новосибирском упал с велосипеда, повредил артерию на ноге и умер от потери крови, следователи проводят проверку, сообщает в среду СУСК РФ по региону.Предварительно установлено, что 10 августа мальчик с шестилетней сестрой катались на велосипедах на территории садового товарищества "Луч" в Коченевском районе."Восьмилетний ребенок в пути следования потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии. Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Потерпевший скончался", - сообщили в следственном управлении.Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли велосипед. Опрашиваются очевидцы, назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются все причины и условия произошедшего.

https://ria.ru/20210729/taksi-1743513937.html

новосибирская область

коченевский район

россия

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происшествия, новосибирская область, коченевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия