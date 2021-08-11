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В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери
В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери - РИА Новости, 11.08.2021
В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери
Восьмилетний мальчик в садовом товариществе под Новосибирском упал с велосипеда, повредил артерию на ноге и умер от потери крови, следователи проводят проверку, РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:43
2021-08-11T11:43
происшествия
новосибирская область
коченевский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в садовом товариществе под Новосибирском упал с велосипеда, повредил артерию на ноге и умер от потери крови, следователи проводят проверку, сообщает в среду СУСК РФ по региону.Предварительно установлено, что 10 августа мальчик с шестилетней сестрой катались на велосипедах на территории садового товарищества "Луч" в Коченевском районе."Восьмилетний ребенок в пути следования потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии. Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Потерпевший скончался", - сообщили в следственном управлении.Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли велосипед. Опрашиваются очевидцы, назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются все причины и условия произошедшего.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, коченевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:43 11.08.2021
 
В Новосибирской области ребенок упал с велосипеда и умер от кровопотери

СК: под Новосибирском восьмилетний мальчик упал с велосипеда, повредил артерию и умер от кровопотери

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВелосипед
Велосипед - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в садовом товариществе под Новосибирском упал с велосипеда, повредил артерию на ноге и умер от потери крови, следователи проводят проверку, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
"Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти восьмилетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 10 августа мальчик с шестилетней сестрой катались на велосипедах на территории садового товарищества "Луч" в Коченевском районе.
"Восьмилетний ребенок в пути следования потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии. Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Потерпевший скончался", - сообщили в следственном управлении.
Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли велосипед. Опрашиваются очевидцы, назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются все причины и условия произошедшего.
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ПроисшествияНовосибирская областьКоченевский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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