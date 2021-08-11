20:52 11.08.2021 (обновлено: 21:20 11.08.2021)
Вассерман рассказал, с какой программой идет на выборы в Госдуму
Журналист, публицист, телеведущий Вассерман в Госдуме будет бороться против "парниковой теории"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналист Анатолий Вассерман на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман, который баллотируется в Госдуму, заявил, что в парламенте хочет добиваться признания пропаганды "парниковой теории" мошенничеством, а также преследования "рекламистов" этой теории, среди которых назвал президента США Джо Байдена.
"Сейчас я готовлю список первоочередных законодательных реформ. Шесть пунктов уже написал. Думаю, что добавлю еще несколько. Надеюсь, что в ближайшее время будет завершен процесс моей регистрации. По предварительной данным, мне удалось набрать достаточное число подписей за выдвижение. После оглашения озвучу весь список. Пока назову один пункт – выход РФ из всех соглашений, опирающихся на "парниковую теорию" глобального потепления, поскольку эта теория опровергнута еще в 1909 году", – сказал он на молодежном форуме "Территория смыслов".
Он добавил, что намерен добиваться признания пропаганды "парниковой теории" мошенничеством, а также "преследования за это мошенничество всех рекламистов "парниковой теории", включая, например, президента Байдена".
Кроме того, Вассерман намерен заняться вопросами легализации вооруженной гражданской самообороны.
"Я выступаю за введение огнестрельного оружия в свободную продажу. Статистка показывает, что в странах, где вводятся аналогичные законы, насильственная преступность после этого падает заметно быстрее. Но важно не просто дать оружие, важнее обучить людей самообороне. А это не только умение быстро хватать оружие и точно стрелять", – отметил Вассерман.
Также он сказал, что в случае избрания постарается работать в комитете по образованию и науки.
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Вассерман сообщил РИА Новости в июне, что подал документы в избирательную комиссию Преображенского одномандатного избирательного округа Москвы номер 205 в порядке самовыдвижения на выборы в Госдуму. В свою поддержку ему нужно собрать не менее 14 096 подписей избирателей, проживающих в данном округе.