https://ria.ru/20210811/vasserman-1745400764.html

Вассерман рассказал, с какой программой идет на выборы в Госдуму

Вассерман рассказал, с какой программой идет на выборы в Госдуму - РИА Новости, 11.08.2021

Вассерман рассказал, с какой программой идет на выборы в Госдуму

Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман, который баллотируется в Госдуму, заявил, что в парламенте хочет добиваться признания пропаганды... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:52

2021-08-11T20:52

2021-08-11T21:20

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман, который баллотируется в Госдуму, заявил, что в парламенте хочет добиваться признания пропаганды "парниковой теории" мошенничеством, а также преследования "рекламистов" этой теории, среди которых назвал президента США Джо Байдена."Сейчас я готовлю список первоочередных законодательных реформ. Шесть пунктов уже написал. Думаю, что добавлю еще несколько. Надеюсь, что в ближайшее время будет завершен процесс моей регистрации. По предварительной данным, мне удалось набрать достаточное число подписей за выдвижение. После оглашения озвучу весь список. Пока назову один пункт – выход РФ из всех соглашений, опирающихся на "парниковую теорию" глобального потепления, поскольку эта теория опровергнута еще в 1909 году", – сказал он на молодежном форуме "Территория смыслов".Он добавил, что намерен добиваться признания пропаганды "парниковой теории" мошенничеством, а также "преследования за это мошенничество всех рекламистов "парниковой теории", включая, например, президента Байдена".Кроме того, Вассерман намерен заняться вопросами легализации вооруженной гражданской самообороны."Я выступаю за введение огнестрельного оружия в свободную продажу. Статистка показывает, что в странах, где вводятся аналогичные законы, насильственная преступность после этого падает заметно быстрее. Но важно не просто дать оружие, важнее обучить людей самообороне. А это не только умение быстро хватать оружие и точно стрелять", – отметил Вассерман.Также он сказал, что в случае избрания постарается работать в комитете по образованию и науки.Вассерман сообщил РИА Новости в июне, что подал документы в избирательную комиссию Преображенского одномандатного избирательного округа Москвы номер 205 в порядке самовыдвижения на выборы в Госдуму. В свою поддержку ему нужно собрать не менее 14 096 подписей избирателей, проживающих в данном округе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/ssha-1730898812.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/vasserman-1595698552.html

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сша, москва, джо байден, анатолий вассерман, госдума рф, россия