https://ria.ru/20210811/vasileva-1745343471.html

ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы "Альянса врачей"*

ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы "Альянса врачей"* - РИА Новости, 11.08.2021

ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы "Альянса врачей"*

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отозвала ходатайство об ужесточении меры пресечения главе профсоюза "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:00

2021-08-11T15:00

2021-08-11T15:00

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

олег навальный

николай ляскин

любовь соболь

россия

альянс врачей

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отозвала ходатайство об ужесточении меры пресечения главе профсоюза "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщили РИА Новости в суде.Ранее ФСИН направила в суд представление о заключении Васильевой под стражу из-за нарушений ею условий "запрета определенных действий". Ее адвокат Дмитрий Джулай пояснил РИА Новости, что инспекция мотивировала ходатайство тем, что Васильева несколько раз пришла домой позже "на 3-5 минут" установленного судом времени."В судебном заседании было рассмотрено представление ФСИН об изменении меры пресечения подсудимой Васильевой А. В связи с поступившим от инспекции отзывом данного представления оно оставлено без рассмотрения", - сказала пресс-секретарь суда.В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. С тех пор она обязана находиться в месте проживания с 8 вечера до 8 утра.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).Трое фигурантов дела уже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Николай Ляскин – год ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210610/inoagent-1736443683.html

https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), олег навальный, николай ляскин, любовь соболь, россия, альянс врачей