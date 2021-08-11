ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы "Альянса врачей"*
ФСИН отозвала ходатайство об ужесточении меры пресечения главы "Альянса врачей"* Васильевой
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отозвала ходатайство об ужесточении меры пресечения главе профсоюза "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее ФСИН направила в суд представление о заключении Васильевой под стражу из-за нарушений ею условий "запрета определенных действий". Ее адвокат Дмитрий Джулай пояснил РИА Новости, что инспекция мотивировала ходатайство тем, что Васильева несколько раз пришла домой позже "на 3-5 минут" установленного судом времени.
"В судебном заседании было рассмотрено представление ФСИН об изменении меры пресечения подсудимой Васильевой А. В связи с поступившим от инспекции отзывом данного представления оно оставлено без рассмотрения", - сказала пресс-секретарь суда.
В конце февраля Мосгорсуд смягчил Васильевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. С тех пор она обязана находиться в месте проживания с 8 вечера до 8 утра.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).
Трое фигурантов дела уже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Николай Ляскин – год ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
9 августа, 11:29Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу