https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745296337.html
Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека
Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека - РИА Новости, 11.08.2021
Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека
Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека даже теоретически исключено, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:14
2021-08-11T10:14
2021-08-11T11:30
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5adafb37e8b1044de2e79f012ab1ed65.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека даже теоретически исключено, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ученый отметил, что это связано с тем, как устроен "Спутник V" — его создали на проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" не является живой вакциной", — добавил он.Гинцбург пояснил, что вакцина не размножается в организме и не может повлиять на структуру и наследственные свойства ДНК человека.В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что эффективность российской прививки от нового дельта-штамма составляет порядка 83%.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали ровно год назад.
https://ria.ru/20210811/sputnik-1745289534.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4f5a533546706cddd81823cba3c5a673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гинцбург, коронавирус в россии
10:14 11.08.2021 (обновлено: 11:30 11.08.2021)
Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека
Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: отсроченная нежелательная реакция на вакцину "Спутник V" исключена