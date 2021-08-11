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Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека
Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека - РИА Новости, 11.08.2021
Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека
Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека даже теоретически исключено, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:14
2021-08-11T11:30
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общество
александр гинцбург
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека даже теоретически исключено, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ученый отметил, что это связано с тем, как устроен "Спутник V" — его создали на проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" не является живой вакциной", — добавил он.Гинцбург пояснил, что вакцина не размножается в организме и не может повлиять на структуру и наследственные свойства ДНК человека.В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что эффективность российской прививки от нового дельта-штамма составляет порядка 83%.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали ровно год назад.
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общество, александр гинцбург, коронавирус в россии
10:14 11.08.2021 (обновлено: 11:30 11.08.2021)
 
Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека

Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: отсроченная нежелательная реакция на вакцину "Спутник V" исключена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека даже теоретически исключено, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый отметил, что это связано с тем, как устроен "Спутник V" — его создали на проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"Спутник V" не является живой вакциной", — добавил он.
Гинцбург пояснил, что вакцина не размножается в организме и не может повлиять на структуру и наследственные свойства ДНК человека.
В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что эффективность российской прививки от нового дельта-штамма составляет порядка 83%.
Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали ровно год назад.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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