https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745296337.html

Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека

Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека - РИА Новости, 11.08.2021

Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека

Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека даже теоретически исключено, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:14

2021-08-11T10:14

2021-08-11T11:30

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека даже теоретически исключено, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ученый отметил, что это связано с тем, как устроен "Спутник V" — его создали на проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" не является живой вакциной", — добавил он.Гинцбург пояснил, что вакцина не размножается в организме и не может повлиять на структуру и наследственные свойства ДНК человека.В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что эффективность российской прививки от нового дельта-штамма составляет порядка 83%.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали ровно год назад.

https://ria.ru/20210811/sputnik-1745289534.html

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2021

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общество, александр гинцбург, коронавирус в россии