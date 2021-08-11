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Молдавия попросила Россию помочь утилизировать боеприпасы из Приднестровья
Молдавия попросила Россию помочь утилизировать боеприпасы из Приднестровья - РИА Новости, 12.08.2021
Молдавия попросила Россию помочь утилизировать боеприпасы из Приднестровья
Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что республика попросила Россию помочь с утилизацией... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-11T20:16
2021-08-11T20:16
2021-08-12T03:54
в мире
молдавия
дмитрий козак
россия
кишинев
майя санду
николай попеску
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что республика попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Молдавия попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов из Приднестровья, мы договорились о взаимодействии", - заявил Козак журналистам на брифинге.Он отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок действия и они не подлежат транспортировке.С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html
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в мире, молдавия, дмитрий козак, россия, кишинев, майя санду, николай попеску
20:16 11.08.2021 (обновлено: 03:54 12.08.2021)
Молдавия попросила Россию помочь утилизировать боеприпасы из Приднестровья
Россия и Молдавия договорились о взаимодействии по утилизации боеприпасов из Приднестровья
КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости.
Замглавы администрации РФ Дмитрий Козак
после встречи с президентом Молдавии Майей Санду
заявил, что республика попросила Россию
помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье.
Козак в среду прибыл в Кишинев
с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску
и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
"Молдавия попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов из Приднестровья, мы договорились о взаимодействии", - заявил Козак журналистам на брифинге.
Он отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок действия и они не подлежат транспортировке.
С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.