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https://ria.ru/20210811/ushakov-1745340000.html
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии из-за кризиса на границе
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии из-за кризиса на границе - РИА Новости, 11.08.2021
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии из-за кризиса на границе
Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков удивлен неспособностью правительства Латвии справиться с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:37
2021-08-11T14:41
в мире
нил ушаков
белоруссия
минск
латвия
европарламент
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РИГА, 11 авг – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков удивлен неспособностью правительства Латвии справиться с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии.Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил."Я правильно понимаю: правительства Латвии десятилетиями тратили сотни миллионов латов и евро на границу и оборону, но в результате страна не может справиться с парой сотен беженцев?", - написал Ушаков в Facebook в среду.Соседняя с Латвией Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html
https://ria.ru/20210811/voyna-1745331032.html
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в мире, нил ушаков, белоруссия, минск, латвия, европарламент
14:37 11.08.2021 (обновлено: 14:41 11.08.2021)
 
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии из-за кризиса на границе

Экс-мэр Риги Ушаков раскритиковал власти Латвии за неспособность справиться с мигрантами

© Sputnik / Сергей МелконовМэр Риги Нил Ушаков
Мэр Риги Нил Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
РИГА, 11 авг – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков удивлен неспособностью правительства Латвии справиться с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии.
Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил.
Колючая проволока на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 08:00
Литва просит у Европы денег на гибридную войну с Минском
"Я правильно понимаю: правительства Латвии десятилетиями тратили сотни миллионов латов и евро на границу и оборону, но в результате страна не может справиться с парой сотен беженцев?", - написал Ушаков в Facebook в среду.
Соседняя с Латвией Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 13:38
В Латвии заявили, что Белоруссия ведет гибридную войну против ЕС
 
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