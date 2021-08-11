https://ria.ru/20210811/ushakov-1745340000.html

Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии из-за кризиса на границе

Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии из-за кризиса на границе - РИА Новости, 11.08.2021

Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии из-за кризиса на границе

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков удивлен неспособностью правительства Латвии справиться с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:37

2021-08-11T14:37

2021-08-11T14:41

в мире

нил ушаков

белоруссия

минск

латвия

европарламент

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РИГА, 11 авг – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков удивлен неспособностью правительства Латвии справиться с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии.Правительство Латвии с 11 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну. На помощь пограничникам были привлечены военнослужащие Национальных вооруженных сил."Я правильно понимаю: правительства Латвии десятилетиями тратили сотни миллионов латов и евро на границу и оборону, но в результате страна не может справиться с парой сотен беженцев?", - написал Ушаков в Facebook в среду.Соседняя с Латвией Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

https://ria.ru/20210811/voyna-1745331032.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, нил ушаков, белоруссия, минск, латвия, европарламент