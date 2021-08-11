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В Киеве заявили, что пока не рассчитывают на размещение систем ПВО США
В Киеве заявили, что пока не рассчитывают на размещение систем ПВО США - РИА Новости, 11.08.2021
В Киеве заявили, что пока не рассчитывают на размещение систем ПВО США
Заявление о возможном размещении систем ПВО США на территории Украины нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:48
2021-08-11T17:08
украина
сша
в мире
алексей резников
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Заявление о возможном размещении систем ПВО США на территории Украины нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант, заявил в среду пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.Ранее вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины."Я думаю, что заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев для установки военных баз. Это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО, от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа. Поэтому это только размышления, как усилить нашу безопасность", - заявил Никифоров в ходе брифинга.
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украина, сша, в мире, алексей резников
16:48 11.08.2021 (обновлено: 17:08 11.08.2021)
 
В Киеве заявили, что пока не рассчитывают на размещение систем ПВО США

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: мы пока не рассчитываем на размещение войск США

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Заявление о возможном размещении систем ПВО США на территории Украины нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант, заявил в среду пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Ранее вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США
"Я думаю, что заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев для установки военных баз. Это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО, от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа. Поэтому это только размышления, как усилить нашу безопасность", - заявил Никифоров в ходе брифинга.
 
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