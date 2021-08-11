https://ria.ru/20210811/ukraina-1745364823.html

В Киеве заявили, что пока не рассчитывают на размещение систем ПВО США

В Киеве заявили, что пока не рассчитывают на размещение систем ПВО США - РИА Новости, 11.08.2021

В Киеве заявили, что пока не рассчитывают на размещение систем ПВО США

Заявление о возможном размещении систем ПВО США на территории Украины нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант, заявил в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:48

2021-08-11T16:48

2021-08-11T17:08

украина

сша

в мире

алексей резников

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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Заявление о возможном размещении систем ПВО США на территории Украины нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант, заявил в среду пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.Ранее вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины."Я думаю, что заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев для установки военных баз. Это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО, от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа. Поэтому это только размышления, как усилить нашу безопасность", - заявил Никифоров в ходе брифинга.

https://ria.ru/20210811/pvo-1745325359.html

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украина, сша, в мире, алексей резников