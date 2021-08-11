Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/ugroza-1745381036.html
В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны
В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны - РИА Новости, 11.08.2021
В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны
Существенная доля торговли с РФ несет угрозу для экономической безопасности Украины, говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:26
2021-08-11T18:31
экономика
торговля
украина
владимир зеленский
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Существенная доля торговли с РФ несет угрозу для экономической безопасности Украины, говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2025 года.Президент Украины Владимир Зеленский в среду утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о "противодействии угрозам со стороны РФ" и углублении сотрудничества с ЕС."Основными вызовами и угрозами в сфере внешнеэкономической безопасности являются: недостаточные темпы диверсификации торговых потоков Украины для обеспечения ее крепких конкурентных позиций на мировом рынке; существенный уровень доли торговли с Российской Федерацией в общих объемах торговли, а также использование этим государством экономических инструментов воздействия с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины", - говорится в документе.Также вызовами украинские власти считают превалирование в экспорте сырья, а в импорте - высокотехнологичной продукции, высокий уровень импортозависимости экономики. К вызовам экономической безопасности Украины также относятся "увеличение количества протекционистских мер, которые применяют иностранные государства, в частности, украинских товаров (высокий уровень ставок таможенных тарифов, других таможенных пошлин, платежей, а также использования нетарифных барьеров - сертификация, разрешения, лицензии и т.п.)".Среди вызовов, отмеченных в стратегии, также неразвитость внешнеторговой инфраструктуры, недостаточный уровень представления торговых интересов Украины в рамках деятельности международных торговых организаций, в частности Всемирной торговой организации (ВТО), а также недостаточный доступ украинских товаров и услуг на рынок ЕС и риски ограничения экспорта в случае введения новых углеродных налогов для украинских товаров.Кабмин Украины ранее одобрил проект стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. Минэкономики обнародовало проект этой стратегии. В документе определены основные задачи государственной политики в различных сферах, в том числе речь идет об углублении экономической интеграции с ЕС, активизации работы Украины во Всемирной организации торговли, а также расширении торговых связей с разными странами мира.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993208.html
https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, торговля, украина, владимир зеленский, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), россия
18:26 11.08.2021 (обновлено: 18:31 11.08.2021)
 
В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны

Стратегия экономической безопасности Украины: большая доля России в торговле несет угрозу для страны

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Существенная доля торговли с РФ несет угрозу для экономической безопасности Украины, говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о "противодействии угрозам со стороны РФ" и углублении сотрудничества с ЕС.
Досмотр автомобилей на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 19:56
Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией
"Основными вызовами и угрозами в сфере внешнеэкономической безопасности являются: недостаточные темпы диверсификации торговых потоков Украины для обеспечения ее крепких конкурентных позиций на мировом рынке; существенный уровень доли торговли с Российской Федерацией в общих объемах торговли, а также использование этим государством экономических инструментов воздействия с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины", - говорится в документе.
Также вызовами украинские власти считают превалирование в экспорте сырья, а в импорте - высокотехнологичной продукции, высокий уровень импортозависимости экономики. К вызовам экономической безопасности Украины также относятся "увеличение количества протекционистских мер, которые применяют иностранные государства, в частности, украинских товаров (высокий уровень ставок таможенных тарифов, других таможенных пошлин, платежей, а также использования нетарифных барьеров - сертификация, разрешения, лицензии и т.п.)".
Среди вызовов, отмеченных в стратегии, также неразвитость внешнеторговой инфраструктуры, недостаточный уровень представления торговых интересов Украины в рамках деятельности международных торговых организаций, в частности Всемирной торговой организации (ВТО), а также недостаточный доступ украинских товаров и услуг на рынок ЕС и риски ограничения экспорта в случае введения новых углеродных налогов для украинских товаров.
Кабмин Украины ранее одобрил проект стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. Минэкономики обнародовало проект этой стратегии. В документе определены основные задачи государственной политики в различных сферах, в том числе речь идет об углублении экономической интеграции с ЕС, активизации работы Украины во Всемирной организации торговли, а также расширении торговых связей с разными странами мира.
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 08:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
 
ЭкономикаТорговляУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
Лента новостейМолния