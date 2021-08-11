https://ria.ru/20210811/ugroza-1745381036.html

В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны

В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны - РИА Новости, 11.08.2021

В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны

Существенная доля торговли с РФ несет угрозу для экономической безопасности Украины, говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:26

2021-08-11T18:26

2021-08-11T18:31

экономика

торговля

украина

владимир зеленский

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

россия

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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Существенная доля торговли с РФ несет угрозу для экономической безопасности Украины, говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2025 года.Президент Украины Владимир Зеленский в среду утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о "противодействии угрозам со стороны РФ" и углублении сотрудничества с ЕС."Основными вызовами и угрозами в сфере внешнеэкономической безопасности являются: недостаточные темпы диверсификации торговых потоков Украины для обеспечения ее крепких конкурентных позиций на мировом рынке; существенный уровень доли торговли с Российской Федерацией в общих объемах торговли, а также использование этим государством экономических инструментов воздействия с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины", - говорится в документе.Также вызовами украинские власти считают превалирование в экспорте сырья, а в импорте - высокотехнологичной продукции, высокий уровень импортозависимости экономики. К вызовам экономической безопасности Украины также относятся "увеличение количества протекционистских мер, которые применяют иностранные государства, в частности, украинских товаров (высокий уровень ставок таможенных тарифов, других таможенных пошлин, платежей, а также использования нетарифных барьеров - сертификация, разрешения, лицензии и т.п.)".Среди вызовов, отмеченных в стратегии, также неразвитость внешнеторговой инфраструктуры, недостаточный уровень представления торговых интересов Украины в рамках деятельности международных торговых организаций, в частности Всемирной торговой организации (ВТО), а также недостаточный доступ украинских товаров и услуг на рынок ЕС и риски ограничения экспорта в случае введения новых углеродных налогов для украинских товаров.Кабмин Украины ранее одобрил проект стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. Минэкономики обнародовало проект этой стратегии. В документе определены основные задачи государственной политики в различных сферах, в том числе речь идет об углублении экономической интеграции с ЕС, активизации работы Украины во Всемирной организации торговли, а также расширении торговых связей с разными странами мира.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993208.html

https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, торговля, украина, владимир зеленский, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), россия