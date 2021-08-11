18:26 11.08.2021 (обновлено: 18:31 11.08.2021)
В Киеве назвали существенную долю торговли с Россией угрозой для страны
Стратегия экономической безопасности Украины: большая доля России в торговле несет угрозу для страны
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Существенная доля торговли с РФ несет угрозу для экономической безопасности Украины, говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о "противодействии угрозам со стороны РФ" и углублении сотрудничества с ЕС.
"Основными вызовами и угрозами в сфере внешнеэкономической безопасности являются: недостаточные темпы диверсификации торговых потоков Украины для обеспечения ее крепких конкурентных позиций на мировом рынке; существенный уровень доли торговли с Российской Федерацией в общих объемах торговли, а также использование этим государством экономических инструментов воздействия с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины", - говорится в документе.
Также вызовами украинские власти считают превалирование в экспорте сырья, а в импорте - высокотехнологичной продукции, высокий уровень импортозависимости экономики. К вызовам экономической безопасности Украины также относятся "увеличение количества протекционистских мер, которые применяют иностранные государства, в частности, украинских товаров (высокий уровень ставок таможенных тарифов, других таможенных пошлин, платежей, а также использования нетарифных барьеров - сертификация, разрешения, лицензии и т.п.)".
Среди вызовов, отмеченных в стратегии, также неразвитость внешнеторговой инфраструктуры, недостаточный уровень представления торговых интересов Украины в рамках деятельности международных торговых организаций, в частности Всемирной торговой организации (ВТО), а также недостаточный доступ украинских товаров и услуг на рынок ЕС и риски ограничения экспорта в случае введения новых углеродных налогов для украинских товаров.
Кабмин Украины ранее одобрил проект стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. Минэкономики обнародовало проект этой стратегии. В документе определены основные задачи государственной политики в различных сферах, в том числе речь идет об углублении экономической интеграции с ЕС, активизации работы Украины во Всемирной организации торговли, а также расширении торговых связей с разными странами мира.