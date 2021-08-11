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В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов угрозой безопасности
В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов угрозой безопасности - РИА Новости, 11.08.2021
В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов угрозой безопасности
Отсутствие дубляжа на украинском языке фильмов и сериалов, которые транслируются на украинских телеканалах, несет угрозу национальной безопасности Украины,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:36
2021-08-11T15:36
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Отсутствие дубляжа на украинском языке фильмов и сериалов, которые транслируются на украинских телеканалах, несет угрозу национальной безопасности Украины, считает уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.Конституционный суд Украины ранее счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны."Если исходить из позиции Конституционного суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины. Исходя из этого, системное нарушение языкового законодательства, которое мы наблюдаем на отдельных телевизионных каналах во время трансляции фильмов и сериалов, подпадает под такие признаки и можно говорить о том, что это угроза национальной безопасности и обороне Украины", - сказал Креминь в интервью украинскому "24 каналу" в среду.Он уточнил, что не выполняют нормы языкового закона по дублированию фильмов и сериалов на украинский язык телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина".По его словам, на сегодня у властей достаточно инструментов для того, чтобы контролировать выполнение языкового закона на Украине.Ранее на Украине вступили в силу отдельные нормы языкового закона, согласно которым предусмотрено, что языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный. Группа "1+1 media" с 16 июля начала дублировать на украинский язык сериал "Сваты", что вызвало критику зрителей. После этого группа "1+1 media" решила не дублировать фильмы и сериалы на украинский язык, а переходить на него постепенно. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания констатировал нарушения языкового закона телеканалами в первые дни вступления в силу новых норм и призвал вещателей озвучивать и дублировать фильмы и сериалы на украинский язык.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
https://ria.ru/20210721/serial-1742189058.html
https://ria.ru/20210729/yazyk-1743450967.html
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в мире, украина, владимир зеленский
15:36 11.08.2021
 
В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов угрозой безопасности

Языковой омбудсмен Креминь: отсутствие дубляжа фильмов на украинский язык угрожает нацбезопасности

© Фото : страница Тараса Креминя в FacebookТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : страница Тараса Креминя в Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Отсутствие дубляжа на украинском языке фильмов и сериалов, которые транслируются на украинских телеканалах, несет угрозу национальной безопасности Украины, считает уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
Конституционный суд Украины ранее счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
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"Если исходить из позиции Конституционного суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины. Исходя из этого, системное нарушение языкового законодательства, которое мы наблюдаем на отдельных телевизионных каналах во время трансляции фильмов и сериалов, подпадает под такие признаки и можно говорить о том, что это угроза национальной безопасности и обороне Украины", - сказал Креминь в интервью украинскому "24 каналу" в среду.
Он уточнил, что не выполняют нормы языкового закона по дублированию фильмов и сериалов на украинский язык телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина".
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Ранее на Украине вступили в силу отдельные нормы языкового закона, согласно которым предусмотрено, что языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный. Группа "1+1 media" с 16 июля начала дублировать на украинский язык сериал "Сваты", что вызвало критику зрителей. После этого группа "1+1 media" решила не дублировать фильмы и сериалы на украинский язык, а переходить на него постепенно. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания констатировал нарушения языкового закона телеканалами в первые дни вступления в силу новых норм и призвал вещателей озвучивать и дублировать фильмы и сериалы на украинский язык.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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