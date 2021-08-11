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В Японии испугались за судьбу Курил из-за учений России и Китая
В Японии испугались за судьбу Курил из-за учений России и Китая - РИА Новости, 11.08.2021
В Японии испугались за судьбу Курил из-за учений России и Китая
Японский политолог Дайсукэ Кондо в статье для JB Press призвал Токио опасаться России и Китая из-за учений "Взаимодействие-2021". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:08
2021-08-11T16:08
2021-08-11T18:06
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курильские острова
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В Японии испугались за судьбу Курил из-за перемещений российских войск
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Японский политолог Дайсукэ Кондо в статье для JB Press призвал Токио опасаться России и Китая из-за учений "Взаимодействие-2021".По мнению эксперта, следующей целью Москвы и Пекина якобы может стать совместное освоение Курил.Как считает автор, новости о совместных маневрах двух стран выглядят впечатляющими."Никак не можешь отделаться от мысли, что "следующими на очереди" — северные территории и Япония", — подытожил он.Совместные российско-китайские оперативно-стратегические учения "Взаимодействие-2021" проходят в Китае с 9 по 13 августа. Маневры направлены на укрепление развития отношений двух государств, партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрацию решимости и их способности бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
https://ria.ru/20210729/yaponiya-1743459368.html
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в мире, безопасность, токио, япония, китай, москва, курильские острова, россия
16:08 11.08.2021 (обновлено: 18:06 11.08.2021)
В Японии испугались за судьбу Курил из-за учений России и Китая
Японский политолог Кондо увидел угрозу для Токио в совместных учениях России и Китая